تعداد مشترکان آب روستاهای آذربایجان غربی به ۲۵۰ هزار مشترک رسید

کاظم محمدی اقدم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه امسال شاخص بهره مندی استان به ۸۱.۳۶ درصد رسیده است افزود: میزان مصرف آب در طول هشت ماه گذشته امسال توسط مشترکان ۳۹.۶۲ میلیون متر مكعب بوده است.

وی ادامه داد: از مجموع مشتركان موجودآب، تعداد ۲۳۴ هزار و ۶۳۶ مشترك در بخش خانگی بوده كه از این تعداد ۴۳ درصد معادل ۱۰۰ هزار و ۷۷۶ مشترك در زمره مشتركین كم مصرف، ۳۳ درصد معادل ۷۷ هزارو ۳۳۹ مشترك در زمره مشتركین پرمصرف و ۲۴ درصد معادل ۵۶ هزارو ۲۴۸ مشترك دارای مصرف متعارف هستند.

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب روستایی آذربایجان غربی اظهارداشت: جهت تأمین آب شرب سالم و بهداشتی برای روستاهای تحت پوشش استان تعداد یک هزارو ۴۶۴ منشأ تأمین آب اعم از چاه ۷۲۹ حلقه-چشمه ۷۰۱ دهنه- قنات ۳۲ رشته و آب‌های سطحی دو مورد در مدار بهره برداری هستند.

محمدی اقدام اضافه کرد: در حال حاضر چهار هزار و ۲۷۰ کیلومتر خط انتقال و شش هزار و ۲۹ کیلومتر شبکه توزیع نیز برای ارائه آب آشامیدنی به مشترکان درروستاهای استان وجود دارد.

وی همچنین از افزایش کیفیت آب آشامیدنی در روستاهای استان خبر داد و گفت: با انجام اقدامات مرتبط در راستای بالا بردن کیفیت و رعایت استانداردهای مصوب، آب آشامیدنی در روستاهای استان از کیفیت بالا ومطلوبی برخورداراست.

محمدی اقدام با بیان اینکه شاخص مطلوبیت کلر باقیمانده در شبکه آب شرب روستاهای تحت پوشش استان ۹۶ درصد و مطلوبیت آزمایشات میکروبی ۹۷.۹ درصد است عنوان کرد: درحال حاضرآب شرب ۹۵ درصد از روستاهای تحت پوشش استان توسط ۹۷۰ دستگاه سامانه کلرزنی گازی و مایعی کلرزنی می‌شود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر تنها پنج درصد روستاهای تحت پوشش استان بصورت دستی کلرزنی می‌شوند که طبق برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته، با احداث اطاقک کلرزنی، این روستاها نیز به سامانه کلرزن مجهز خواهند شد.

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب روستایی آذربایجان غربی، تجهیز آزمایشگاه شیمی مرکز استان به کوره گرافیکی جهت افزایش دامنه دقت و صحت آزمایشات فلزات سنگین در آب شرب، خرید و نصب ۴۳ دستگاه کلرزن گازی، ۱۴ دستگاه کلرزن مایعی و ۱۰ دستگاه سامانه هشداردهنده نشتی گاز کلررا ازجمله برنامه‌ها و اقدامات این شرکت در راستای توسعه و بهبود زیر ساخت‌های آزمایشگاهی و کنترل کیفیت آب شرب روستایی در سال جاری عنوان کرد.