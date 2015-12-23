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۲ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۵۵

ارتش پاکستان برای ریشه کنی تروریسم و افراطی گری مصمم است

ارتش پاکستان برای ریشه کنی تروریسم و افراطی گری مصمم است

مقامات نظامی پاکستان در نشست کمیته روسای ستاد مشترک ارتش اعلام کردند: ارتش علاوه بر انجام عملیات نظامی علیه تروریستها در مرزهای کشور ، مصصم است با افزایش افراطی گرایی در کشور مبارزه کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، ارتش پاکستان با در نظر گرفتن اتهاماتی مبنی بر عدم اقدامات جدی علیه افراطی گرایی در کشور تصمیم گرفته که همزمان با عملیات نظامی علیه تروریسم، با افراطی گرایی نیز مبارزه کند.

بر اساس بیانیه روابط عمومی ارتش پاکستان، مقامات عالی ارتش پاکستان تصمیم گرفته‌اند تا در مبارزه با افراطی گرایی با دولت اسلام‌آباد همکاری کنند. ارتش پاکستان بجای انتقاد به عملکرد دولت اسلام‌آباد اعلام کرد که برای مبارزه با افراطی گرایی به دولت کمک خواهد کرد.

«محمد عامر رانا» مدیر کل موسسه مطالعات صلح اسلام‌آباد گفت: در حالی که افراطی گرایی در پاکستان تاکنون مورد توجه جدی قرار نگرفته است بنابراین برای ریشه کنی افراطی گرایی در پاکستان ساختار ویژه ای لازم است.

فرماندهان ارتش پاکستان در کنفرانسی در ماه گذشته نسبت به افرایش افراطی گرایی در پاکستان هشدارهای لازم را داده بودند که  این خود باعث ناکامی عملیات نظامی ارتش این کشور  بر علیه تروریست‌ها خواهد شد.

مقامات نظامی پاکستان همچنین تهدیدات داعش در این کشور را نیز بررسی کردند که در حال انتقال از خاورمیانه به جنوب آسیاست.

دولت پاکستان چندین بار اعلام کرده است گروه تروریستی داعش تهدیدی برای کشورش نیست.  علاوه بر این، اداره مبارزه با تروریسم کراچی بدنبال گروهی از زنان است که برای داعش کمک مالی جمع‌آوری می‌کنند.

کد مطلب 3007787
علی کاووسی نژاد

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