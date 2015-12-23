زنجان از استان های پر جاذبه گردشگری در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رحمتی ظهر چهارشنبه در همایش مزیت وچالش های صنعت گردشگری استان به تأثیر گردشگری در درآمد جوامع اشاره کرد و افزود: صنعت گردشگری عامل مهم در زمینه توسعه جوامع است و توسعه بخش گردشگری، توسعه سایر زیرساخت ها را به دنبال دارد.

وی با اشاره به ورود پنج میلیون نفر گردشگر طی سال گذشته به کشور ادامه داد: در حال حاضر کشور با رشد ورود گردشگر خارجی مواجه است.

رحمتی با اشاره به گردشگری فرهنگی خاطر نشان کرد: در صنعت گردشگری ،گردشگری فرهنگی بالاترین سهم را دارد و آمار ها نشان داده که به دلیل فرهنگ و اعتقاداتی که در کشور ما ایران وجود دارد گردشگران نتوانسته اند هنجار ها را بشکنند واین یک موضوع فرهنگی است.

وی شعار سازمان جهانی گردشگری را اینگونه عنوان کرد و گفت: گردشگری وسیله ای برای توزیع عادلانه ثروت در جوامع مختلف است و اگر استانی گردشگری داخلی بیشتری را داشته باشد سهم بیشتری از توزیع ثروت را نصیب خود کرده است.

رحمتی با اشاره به سیاست هاسی سازمان جهانی گردشگری ادامه د اد: سیاست سازمان جهانی گردشگری در سطح استانی و ملی سرمایه گذاری برروی تور های ورودی به مقصد است و در تورها ی خروجی نظارت بر روی ضوابط انجام می شود.

مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری زنجان را جزءمعدود استان های گردشگری فرهنگی اعلام کرد و گفت: استان زنجان در بحث گردشگری فرهنگی جزءمعدود استان ها است که دارای پکیج های فراوانی در حوزه های مختلف گردشگری است و این پتانسیل برای جذب گردشگران است به دلیل اینکه گردشگر به دنبال تجربه ای فراتر از تجربیات محل خود است.

وی افزود: استان زنجان باوجود سلطانیه، غار کتله خور، مردان نمکی، رختشویخانه و بازار بزرگ زنجان یکی از استان های پر جاذبه گردشگری محسوب می شود و تنها استانی است که ۵برتری دنیا را دارد.

رحمتی چالش های موجود در گردشگری را عدم توانمندی جوامع محلی در پذیرش عنوان کرد و گفت: یکی از مشکلات بزرگ درگردشگری عدم توانمندی جوامع محلی در پذیرش و عدم استفاده از توان دانشگاهی نیروهای فارغ التحصیل در حوزه گردشگری است.