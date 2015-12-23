به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعباس نجفی، مدیر پروژه طرح پایلوت بهینه سازی موتورخانه ها ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی درباره برگزاری همایش طرح بهینه سازی موتورخانه های اداری و مسکونی اظهار کرد: این همایش با هدف افزایش بهره وری موتورخانه ها به منظور کاهش مصرف سوخت و بهبود وضعیت محیط زیست برگزار می شود.

وی افزود: از مسئولان شرکت نفت، ذینفعان و مسئولان مرتبط با این حوزه دعوت شده تا در همایش طرح بهینه سازی موتورخانه های اداری و مسکونی حضور یابند تا درجریان تمامی مطالعاتی که دررابطه با این حوزه انجام شده و در این همایش مطرح می شود قرارگرفته و آگاه شوند.

نجفی همچنین بیان کرد: دولت در راستای افزایش بهره وری موتورخانه ها قانونی را مصوب کرد و مصوبه دیگری نیز در همین راستا در شورای اقتصاد به تصویب رسید به همین منظور ما تصمیم گرفتیم تا چالش های موجود بر سر راه اجرایی کردن این قانون ها را بررسی کنیم و پیشنهادها و نظرات خود را در قالب برگزاری این همایش مطرح کنیم تا دستگاه های مرتبط که در این همایش حضور دارند پیگیر این موضوعات شوند و از نزدیک در جریان وجود چنین چالش هایی قرار گیرند.

مدیر پروژه طرح پایلوت بهینه سازی موتورخانه ها ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی در ادامه ابراز کرد: این همایش به منظور اجرایی شدن طرح پایلوت بهینه سازی موتورخانه های ادرای و مسکونی توسط این ستاد در اواسط بهمن ماه جاری برگزار می شود.