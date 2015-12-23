مدیر جدید حوزه علمیه خواهران لرستان معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم از زحمات حجتالاسلام سیدنواب حسنی، مدیر سابق حوزه علمیه خواهران لرستان تقدیر و حجتالاسلام سیدعلی موسوی به عنوان سرپرست جدید این حوزه معرفی شد.
حجتالاسلام سیدنواب حسنی، مدیر سابق حوزه علمیه خواهران لرستان در این مراسم گفت: استان لرستان دارای ۱۲ مدرسه و مرکز تخصصی حوزوی است که شامل ۱۰ مدرسه سطح دو، مرکز تخصصی علوم قرآنی زینبیه و مدرسه علمیه سطح ۳ فقه و اصول در شهرستان درود میشود.
حجتالاسلام سیدعلی موسوی، مدیر جدید حوزه علمیه خواهران لرستان نیز در این مراسم گفت: در اهمیت فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی همین بس که رسالت انبیا، بهویژه پیامبر اسلام هدایت بشریت است و هدف اساسی در تشکیل حکومت اسلامی، تربیت انسانهاست.
نظر شما