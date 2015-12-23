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۲ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۲۸

مدیر جدید حوزه علمیه خواهران لرستان معرفی شد

مدیر جدید حوزه علمیه خواهران لرستان معرفی شد

حجت‌الاسلام موسوی طی مراسمی که در محل دفتر امام جعه خرم‌آباد برگزار شد به عنوان سرپرست جدید حوزه علمیه خواهران استان لرستان معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم از زحمات حجت‌الاسلام سیدنواب حسنی، مدیر سابق حوزه‌ علمیه خواهران لرستان تقدیر و حجت‌الاسلام سیدعلی موسوی به عنوان سرپرست جدید این حوزه معرفی شد.

حجت‌الاسلام سیدنواب حسنی، مدیر سابق حوزه‌ علمیه خواهران لرستان در این مراسم گفت: استان لرستان دارای ۱۲ مدرسه و مرکز تخصصی حوزوی است که شامل ۱۰ مدرسه سطح دو، مرکز تخصصی علوم قرآنی زینبیه و مدرسه علمیه سطح ۳ فقه و اصول در شهرستان درود می‌شود.

حجت‌الاسلام سیدعلی موسوی، مدیر جدید حوزه‌ علمیه خواهران لرستان نیز در این مراسم گفت: در اهمیت فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی همین بس که رسالت انبیا، به‌‌ویژه پیامبر اسلام هدایت بشریت است و هدف اساسی در تشکیل حکومت اسلامی، تربیت انسان‌هاست.
 

کد مطلب 3007797

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