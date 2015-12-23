کاندیداتوری پدر و پسر در مجلس خبرگان

مجله مهر: حجت الاسلام مهدی سلیمانی اردهالی و حجت الاسلام محمد حسین سلیمانی اردهالی پدر و پسری بودند که قبل از ظهر چهارشنبه با حضور در ستاد انتخاباتی استان قم از حوزه انتخابیه اصفهان کاندید انتخابات مجلس خبرگان شدند.

حجت الاسلام مهدی سلیمانی که در حال حاضر امام جمعه اردهال و نیز مدرس حوزه علمیه قم است در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره محمد حسین، فرزند خود گفت: وی امتحان ورودی را داده و پذیرفته شده است و به نظر من از توانایی لازم برخوردار است.

حجت الاسلام محمد حسین سلیمانی اردهالی نیز در ادامه با بیان اینکه با توصیه پدر برای ثبت نام خبرگان مراجعه کرده است، گفت: ایشان نیز با اصرار دوستان و اطرافیان کاندیدا شده‌ است.

وی پدر خود را فردی معرفی کرد که علاوه بر پدر بودن جایگاه استادی رفیعی برای وی داشته است.

این پدر و پسر در ادامه تأکید کردند که احتمالا با یک ائتلاف و در عکس‌هایی تبلیغاتی که به شکل دو نفره چاپ خواهد شد در انتخابات حضور خواهند یافت.