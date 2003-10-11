معاون اول وزير خارجه‌ روسيه با دبير شوراي عالي امنيت ملي ديدار كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر حسن روحاني در ديدار صبح امروز معاون اول وزارت خارجه روسيه با وي ، همچنين مقررات و كنوانسيونهاي بينالمللي را مبناي همكاري هاي ايران و روسيه در زمينه مسايل هستهيي دانست و بر تعهد جمهوري اسلامي ايران بر اجراي كامل معاهده منع گسترش سلاحهاي هستهيي، موافقتنامه پادمان، شفافيت كامل و نيز سياست همكاري جامع با سازمان انرژي اتمي تاكيد كرد.
دبير شوراي عالي امنيت ملي كمك و همكاري تكنولوژيك صلح آميز در چارچوب معاهده هستهيي را از وظايف كشورهاي صنعتي دانسته و عدم همكاري با جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه را نقض آشكار معاهده NTP از طرف كشورهاي صنعتي تلقي نمود.
وي قطعنامه اخير شوراي حكام آژانس بينالمللي انرژي اتمي را مغاير معاهده منع گسترش سلاحهاي هستهايNPT و حتي اساسنامه آژانس خوانده و بر سياست راهبردي جمهوري اسلامي ايران در رفع سوء تفاهمات با كشورهاي دوست و نيز اعتمادسازي متقابل تاكيد و تصريح نمود كه جمهوري اسلامي ايران مخالف اصولي توليد و به كارگيري سلاحهاي هستهيي است.
دكتر روحاني با محكوم كردن انگيزههاي سياسي بعضي از كشورها همچون آمريكا گفت: جمهوري اسلامي ايران در دفاع از حقوق و منافع ملت هيچ ترديدي به خود راه نخواهد داد.
دبير شوراي عالي امنيت ملي در بخش ديگري از سخنان خود، همكاريهاي تهران ـ مسكو در مورد رژيم حقوقي درياي خزر، امنيت و محيط زيست اين دريا را مهم توصيف نموده و گفت : نيروهاي نظامي خارجي نبايد حق ورود به درياي خزر را داشته باشند، بلكه امنيت درياي خزر توسط كشورهاي ساحلي آن بايد تامين شود.
دكتر روحاني ثبات و امنيت و توسعه در افغانستان آينده را براي ايران و روسيه، امر كليدي خواند و خواستار همكاريهاي مشترك راهبردي دو كشور در افغانستان و عراق گرديد.
وي اوضاع امنيتي، بهداشتي و اقتصادي عراق را بسيار نگرانكننده توصيف كرده و قاچاق مهمات و سلاح از عراق را پديدهي جديد و خطرناك خوانده و گفت: اگر آمريكاييها نيروهاي خود را به دو برابر هم افزايش دهند، باز موفق به تامين امنيت در عراق نخواهند شد.
وي گفت: يكجانبهگرايي در عراق به شكست آمريكا در عراق منجر شده و تنها راه چاره را خروج آمريكا از عراق و واگذاري امور عراق به مردم عراق دانست.
تروبنيكف وزير كشورهاي مشتركالمنافع و معاون اول وزارت امور خارجه روسيه نيز در اين ديدار با اشاره به اشتراكات دو كشور در مسايل بينالمللي، گفت: ايران و روسيه معتقدند كه دنيا بايد به صورت چند قطبي اداره شده و سازمان ملل متحد محوريت حل و فصل مسايل بينالمللي را بر عهده داشته باشد. متاسفانه شاهد اقدامات يكجانبه آمريكا در مورد عراق هستيم. با تجاوز و حملهي نظامي به يك كشور ممكن است از لحاظ نظامي پيروزي حاصل شود اما يقينا از لحاظ سياسي موفقيتي كسب نخواهد كرد. لذا روسيه معتقد است كه براي حل مشكلات عراق بايد با حفظ تماميت و حاكميت ملي عراق، نقش اصلي مردم عراق و با مديريت سازمان ملل اقدام كرد. وزير كشورهاي مشتركالمنافع روسيه با اشاره به نقطه نظرات مشترك تهران و مسكو در مورد بحران افغانستان و عراق اعلام كرد كه آمريكا در حل مشكلات افغانستان و عراق موفق نبوده است، ايران و روسيه از دولت آقاي كرزاي حمايت كرده و امروز هم معتقدند كه بهترين انتخاب است و در عين حال همكاري مشترك دو كشور در مورد تامين امنيت و ثبات در افغانستان اجتنابناپذير ميباشد.
معاون اول وزارت خارجهي روسيه همكاري مشترك جدي ايران و روسيه در مورد مسايل و بحرانهاي منطقهاي، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مبارزه با تروريسم و مقابله با تروريسم هستهيي را موجب تقويت صلح و ثبات و امنيت منطقهاي و بينالمللي دانسته و خواستار همكاري مشترك كشورهاي همسايهي افغانستان در ايجاد كمربند امنيتي در مورد افغانستان شد.
وزير كابينهي دولت روسيه همكاريهاي هستهيي ايران و روسيه را در چارچوب معاهدات بينالمللي، صلحآميز خوانده و اعلام كرد كه مسكو به همكاريهاي هستهيي خود در اين چارچوب ادامه خواهد داد، و از كشورهاي ثالث هيچگونه تاثيرپذيري نخواهد داشت. وزير كشورهاي مشتركالمنافع روسيه اجلاس سران 5 كشور ساحلي درياي خزر را در مورد رژيم حقوقي درياي خزر بااهميت خوانده و علاقهمندي كشورش به برگزاري هرچه سريع تر اين اجلاس در تهران را ابراز نمود.
دبير شوراي عالي امنيت ملي درديدار با معاون اول وزير امور خارجه روسيه ، براراده جدي ايران در گسترش روابط سازنده با روسيه تاكيد كرد و پروژه نيرو گاه هسته اي بوشهر را نماد همكاري علمي، فني، اقتصادي و استراتژيك دو كشور خواند .
