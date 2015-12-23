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۲ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۳۴

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر:

بوکسور ملایری در مسابقات قهرمانی کشور مدال طلا گرفت

بوکسور ملایری در مسابقات قهرمانی کشور مدال طلا گرفت

همدان- مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر گفت: بوکسور جوان ملایری در مسابقات قهرمانی کشور در وزن ۵۶ کیلوگرم با کسب مدال طلا قهرمان شد.

مهدی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به درخشش بوکسورهای ملایری در مسابقات قهرمانی کشور در رده سنی جوانان، اظهار داشت: ابوالفضل کرمی بوکسور جوان ملایری در وزن ۵۶ کیلوگرم با شکست تمام حریفان خود در جایگاه نخست ایستاد.

وی افزود: همچنین شبیر زهره وند دیگر بوکسور ملایری در وزن ۶۰ کیلوگرم موفق به کسب مدال برنز شد و به مقام سوم کشوری دست‌یافت.

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر با اشاره به حضور مربی و داور ملایری در این مسابقات گفت: جعفر روستایی مربی ملایری به‌عنوان مربی تیم بوکس استان همدان در این مسابقات حضور داشت.

رضایی عنوان کرد: همچنین احمد خرم به‌عنوان داور در این مسابقات قضاوت می‌کرد.

وی بابیان اینکه ورزشکاران ملایری در تمامی مسابقات کشوری و برون‌مرزی نتایج قابل قبولی کسب می‌کنند، بیان کرد: ورزشکاران ملایری در هر رشته که به مسابقات اعزام می‌شوند دست‌خالی از این مسابقات بازنمی‌گردند.

مدیر اداره ورزش و جوانان ملایر عنوان کرد: این موضوع نشان از پتانسیل بالای ورزش ملایر دارد که امیدواریم تمامی استعدادهای ورزش ملایر توسط روسای هیئت‌های ورزشی استان دیده شوند.

کد مطلب 3007802

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