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۲ دی ۱۳۹۴، ۱۴:۱۷

بعد از حمله به 40 هزار وبسایت؛

گروه هکرهای ناشناس به ترکیه اعلام جنگ کرد

گروه هکرهای ناشناس به ترکیه اعلام جنگ کرد

گروه هکرهای ناشناس هشدار داد که تداوم حمایت از داعش عواقب سنگینی را برای ترکیه به دنبال خواهد داشت و این کشور باید آماده دفع حملات سایبری علیه بانک ها و پایگاه های نظامی خود باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، گروه هکرهای ناشناس که هفته گذشته نزدیک به ۴۰ هزار وبسایت در سراسر ترکیه را مورد حملات سایبری قرار دادند، با انتشار پیامی در شبکه «یوتیوب» هشدار دادند که اگر دولت آنکارا دست از حمایت گروه تروریستی داعش برندارد، آنها فرودگاه ها، بانک ها، واحدهای نظامی و تسهیلات دولتی ترکیه را هدف حملات بعدی خود قرار خواهند داد.

هکرهای ناشناس در پیام ویدئویی خود هشدار دادند: ترکیه با خرید نفت از داعش و ارائه خدمات پزشکی به تروریست های مجروح از این گروه تروریستی حمایت می کند و تحمل این موضوع که «اردوغان» رئیس جمهوری ترکیه به این کار ادامه دهد از سوی ما پذیرفته نیست.

این گروه در ادامه می گوید: چنانچه آنکارا حمایت خود را از داعش متوقف نکند، هکرهای ناشناس به حملات خود علیه شبکه های اینترنتی و اطلاعات دفاعی ترکیه ادامه داده و سیستم های دولتی را از کار می اندازد.

این گروه اقدام بعدی خود را حمله سایبری به فرودگاه ها، پایگاه های نظامی و بانک های ترکیه اعلام کرده است.

کد مطلب 3007812
مریم خرمایی

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