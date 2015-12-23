به گزارش خبرنگار مهر، کیوان دواتگران ظهر امروز در آیین اختتامیه چهارمین جشنواره منطقه ای تئاتر زاگرس که در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد، گفت: حوزه توانمند سازی سازمان بهزیستی کشور با نگاهی کارکردگرایانه به طرح‌ها، برنامه های مربوطه را دنبال می‌کند تا به ارتقاء کیفیت زندگی و استقلال اجتماعی گروه‌های هدف منجر شود.

وی عنوان کرد: اقداماتی از قبیل مراقبت، توانبخشی، کمک مالی و بیمه، سطح کیفیت زندگی معلولین را بالا نمی برد مگر اینکه خود معلولان در زندگی شان تغییر ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه معلولان هیچ تفاوتی با دیگر انسان ها ندارند، بیان کرد در باطن هر فردی توانمندی هایی وجود دارد که لازم است شکوفا شود.

مدیر کل دفتر توانمندسازی معلولین سازمان بهزیستی اظهارداشت: شرایط و ویژگی جسمی و حرکتی معلولین دلیل نمی شود آنها را از دیگران جدا کنیم وباید فرایندی را به وجود بیاوریم که منجر به تغییر و توانمندسازی بیشتر این قشر شود.

دواتگران مباحث فرهنگی هنری و تئاتر را یکی از مصادیق تغییر شیوه زندگی انسان ها ذکر کرد و افزود: تئاتر ذهن را تغییر می دهد و پیام ها را در قالب هنر منتقل می کند و کارهای فرهنگی و تئاتر از مهمترین مصادیق و شاخصه ها تغییر هستند.

وی با تقدیر از تلاش مسئولان بهزیستی در بارور کردن توانمندی معلولان عنوان کرد: تئاتر خیلی خوب می تواند تغییر ایجاد کند و جشنواره های حوزه توانبخشی که از سال ۹۱ شروع شده است بهترین زمینه برای تغییر نگاه نسبت معلولین است.