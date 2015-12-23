پیکر مطهر مدافع حرم «شهید اکبر ملکشاهی» تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز چهارشنبه پیکر مطهر مدافع حرم حضرت زینب(س) شهید اکبر ملکشاهی بر دوش مردم ولایت مدار و انقلابی استان کرمانشاه تشییع شد.

مراسم باشکوه تشییع پیکر مطهر مدافع حرم حضرت زینب(س) با حضور چشمگیر مردم، روحانیان، بازاریان، فرماندهان نظامی، خانواده‌های معظم شهدا، همرزمان آن شهید والا مقام، سایر مسئولان و ...از مقابل مسجد جامع شهر کرمانشاه برگزار شد.

تشییع پیکر مطهر آن شهید والام مقام با سر دادن شعار لبیک یا حسین(ع) از سوی مردم انجام شد.

اقامه نماز میت از سوی آیت الله مصطفی علما نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه بر پیکر مطهر آن شهید برگزار شد.

مدافع حرم شهید اکبر ملکشاهی بردار شهید والا مقام یزدان ملکشاهی است که در دوران دفاع مقدس به خیل شهدا پیوست.

همچنین جانباز سرافزار دوران دفاع مقدس حسن ملکشاهی نیز برادر آن شهید والا مقام است.