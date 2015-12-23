خبرآنلاین نوشت: احتمال میرود که این فیلمها از میان نسخههایی که برای داوران جوایز سینمایی فرستاده شده است، به بیرون درز کرده باشند.«بازگشته» و «هشت منفور» که قرار بود روز کریسمس اکران شوند، در سایتهای غیرمجاز دانلود فیلم در دسترس قرار گرفتند. در طول ۲۴ ساعت گذشته فیلم «بازگشته» با بازی لئوناردو دیکاپریو و تام هاردی از نزدیک به ۷۴۰ هزار آدرس آیپی دانلود شده است و «هشت منفور» به کارگردانی تارانتینو هم در مدتی مشابه توجه بیش از ۵۶۹ هزار آدرس آیپی را به خود جلب کرده است.
البته این دو فیلم تنها قربانیان این موضوع نیستند و فیلم «کرید» که هماکنون در سینماها در حال اکران است نیز به همین سرنوشت دچار شده و پیش از پایان اکران در اینترنت منتشر شده است.
این دومین مشکل از این دست است که در سر راه فیلم «هشت منفور» قرار میگیرد. سال گذشته فیلمنامه این اثر به صورت آنلاین منتشر شده بود.
کمپانیهای فاکس، واینستین و برادران وارنر هنوز هیچ واکنشی نسبت به این موضوع نشان ندادهاند.
در چند روز گذشته فیلمهای مطرح دیگری همانند «جوی» با بازی جنیفر لارنس، «استیو جابز» با بازی مایکل فاسبندر، «کارول» با بازی کیت بلانشت، «اتاق» با بازی بری لارسون، «افسانه» با بازی تام هاردی، «در قلب دریا» با بازی کریس همسورث و «بروکلین» با بازی سیرشا رونان در اینترنت منتشر شده بودند. تمامی این فیلمها از مدعیان کسب جایزه اسکار به شمار میروند.
در حال حاضر گروهی به نام «Hive-CM۸» مسئولیت این کار را به عهده گرفته است. این گروه پس از انتشار فیلم «هشت منفور» به صورت آنلاین اعلام کرده است که فیلمهای مطرح بیشتری را منتشر خواهد کرد.
شبکه اچبیاو پس از اتفاقی مشابه برای فصل پنجم سریال پرطرفدار «بازی تاج و تخت» ارسال دیویدی برای منتقدان را متوقف و اعلام کرد که از این پس آثار را تنها از طریق سرویس استریم ویدئو در اختیار منتقدان قرار میدهد.
نظر شما