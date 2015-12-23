اختصاص تجهیزات هوایی روسیه به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دنیس مانتوروف در دیدار با معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: علاوه بر زمینه های سنتی همکاری میان ایران و روسیه شرکتهای جدید در حوزههای دانشبنیان نیز باید وارد صحنه همکاریهای این دو کشور شود.
وی همچنین با اشاره به نقش محوری علم و فناوری در پروژههای صنعتی عنوان کرد: باید مهندسین و پژوهشگران ایرانی و روسی، در راستای تحقق پروژههای صنعتی به تعریف پروژههای مشترک فناوری در مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی طرفین بپردازند.
وزیر تجارت و صنعت روسیه با اشاره به صنعت هوایی، هلی کوپترسازی، لوکوموتیوسازی، خودروسازی و انرژی به عنوان زمینههای مشترک همکاری و سرمایهگذاری روسیه در ایران گفت: در صورت آمادگی طرف ایرانی می توانیم تجهیزات حوزه هوایی را در اختیار شرکتهای هواپیمایی ایران قرار دهیم و به صورت مشترک درخصوص مواردی که مانع توسعه مناسبات میشوند به راهحل پایدار برسیم.
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