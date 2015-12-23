به گزارش خبرگزاری مهر، گروه مطالعات تهران به عنوان یکی از گروه های فعال در پژوهشکده مطالعات فرهنگی روایت با حضور استادان جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی از جمله دکتر ابراهیم توفیق، دکتر عباس کاظمی، دکتر غلامرضا جواد کاشی، دکتر کاظمیان و دکتر محمدرضا کلاهی، در ادامه فعالیت های چند ماه اخیر خود، سلسله جلساتی را با عنوان «جمع خوانی کتاب» برگزار می کند. این جلسات که دوره جدید آن از روز دوشنبه هفتم دی ماه در محل پژوهشکده تشکیل می شود با حضور دکتر ابراهیم توفیق به خوانش کتاب «حق به شهر» نوشته دیوید هاروی، ترجمه خسرو کلانتری اجرا می شود.

کتاب «حق به شهر؛ ریشه های شهری بحران های مالی» شامل سه مقاله از دیوید هاروی و اندی مری فیلد است، با عناوین: «حق به شهر»،«ریشه های شهری بحران مالی» و «سیاست مردم پایه یا همه ی دوستان می آیند» این کتاب را نشر مهر ویستا برای نخستین بار در سال ۱۳۹۲ در ۱۱۲ صفحه منتشر کرده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌ ۶۶۱۷۶۱۲۳ تماس حاصل فرمایند. نشانی پژوهشکده (محل برگزاری جلسات) به شرح زیر می‌باشد: میدان انقلاب اسلامی، ابتدای خیابان کارگر شمالی، کوچه ادوارد براون، پلاک