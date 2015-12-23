شناسایی ۱۳۰۰ انشعاب غیرمجاز آب و فاضلاب در لرستان

حسین ساکی نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون ۱۴ هزار و ۴۵۰ فقره کنتور خراب در سطح استان تعویض شده است.

وی یخ زدگی، استهلاک و... را دلیل تعویض این کنتورها ذکر کرد و افزود: در صورتی که خرابی کنتور در اثر سهل انگاری مشترک بوده هزینه تعویض آن هم بر عهده خود مشترکان می باشد.

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آبفا لرستان ادامه داد: با حفاظت از کنتورهای آب و اتصالات آن توسط پارچه و عایق از خسارت احتمالی یخ زدگی آنها جلوگیری کنیم چرا که هزینه تعویض آن بار مالی اضافه ای بر خانواده خواهد داشت.

ساکی نوروزی با اشاره به اینکه تاکنون هزار و ۳۱۱ فقره انشعاب غیر مجاز شناسایی و به مجاز تبدیل شده است، تصریح کرد: انشعاب غیر مجاز منجر به تضییع حقوق شهروندان شده و علاوه بر خسارت های مالی به شرکت و مشترکین، بار منفی فرهنگی در جامعه خواهد داشت.