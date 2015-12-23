معماری امروزی تطابقی با شاخصه های اسلامی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، امیرمحمد خانی صبح چهارشنبه در همایش سراسری مدیران كانون های بسیج مهندسان و فرماندهان بسیج وزارت راه و شهرسازی در محل هتل نخل مشهد اظهار کرد: بطور كلی جریان های معماری قبل از انقلاب را می توان در سه دسته جریان مدرن غرب زده كه همچنان در دانشگاه های ما ادامه دارد، جریان روشنفكری دانشگاهی معماری اقوام كه زیر نظر همسر شاه بود و در نهایت جریانی كه به ساخت ساختمان های خاص برای قشر ثروتمند جامعه بودند تقسیم كرد كه متاسفانه دسته سوم یكی از مهمترین جریانات ساخت و ساز در كشور نیز هست.

وی با بیان اینكه امروز نمی توانیم معماری معرفی كنیم كه نشان از انقلاب اسلامی داشته باشد، اضافه كرد: وظیفه مهندسان بسیجی این است كه در این راستا و در خصوص احیای معماری انقلاب اسلامی حركت كند.

رییس بنیاد معماری انقلاب اسلامی کشور تصریح کرد: مقام معظم رهبری مهمترین شاخصه های معماری را داشتن خود اتكایی و استقلال طلبی، عزت طلبی و علم گرایی، مردم گرایی و آزادی خواهی و دین باوری و ولایت مداری عنوان كردند كه باید به عنوان گفتمان در جامعه حاكم شوند.

وی با اشاره به اینکه در تحقیقی هشت ساله به این نكته رسیدیم كه مقام معظم رهبری فارغ از مباحث حوزه های سیاسی و حكومتی در موضوعات معماری بسیار صاحب نظر هستند ادامه داد: ایشان از كلماتی در گفتمان هایشان استفاده می كنند كه بدون شك راهگشای قفل های بسته معماری و شهرسازی كشور است.

خانی ادامه داد: همچنین در روند این تحقیق متوجه شدیم كه هیچ فردی از صاحبان قدرت دنیا به اندازه مقام معظم رهبری بر این موضوع تسلط نداشته كه در كنار نظرات كارشناسی بتواند راهبردهای آن را نیز عنوان كند.

رییس بنیاد معماری انقلاب اسلامی کشور خاطرنشان کرد: رهبری در ارتباط با ماندگاری معماری فرمودند «معماری كه بخواهد ماندگار باشد باید با هنر همراه شود».

وی با بیان اینکه نكته دیگری كه در معماری بسیار اهمیت دارد تاثیر آن بر انسان است، افزود: امروز تاثیر معماری به صورت ناخودآگاه براساس نظریات روانشناسی اثبات شده است و مقام معظم رهبری نیز در این خصوص فرمودند «یك بخش فرهنگ عمومی امور و مسائلی است كه بارز، ظاهر و جلو چشم است و دقیقا بر سرنوشت یك ملت دخالت دارد و در درازمدت تاثیر می كند یعنی در مسیر زندگی و اینده یك ملت تاثیر دارد معماری است».

خانی تاکید کرد: امروز معماری خانه های ما به سمتی رفته است كه بهترین فضاها متعلق به اتاق خواب و پذیرایی است و اتاق های نشیمن كه محل گفت و گو و تعامل خانواده ها است در نامناسب ترین فضاها قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: از جمله نكات مهمی كه رهبری در معماری به آن توجه داشتند مفهوم مضمون در معماری ساختمان ها و شهر است به طوری كه مخاطب هنگام قرار گرفتن در آن فضا پیامی را دریافت كند.

وی ابراز کرد: در حال حاضر جامعه ما در معماری دچار جهالت شده است به طوریكه موزه دفاع مقدس تهران براساس طرح موزه یهود لیبسكیند ساخته شده است، این درحالی است كه ۸۶۰ دانشكده معماری در سطح كشور داریم كه رشته معماری دارند كه نزدیك به سه برابر دانشكده های بریتانیا است.

رییس بنیاد معماری انقلاب اسلامی کشور اضافه کرد: تنها در استان فارس به اندازه اتحادیه اروپا دانشكده معماری وجود دارد و سالانه نزدیك به ۵۵ هزار نفر فارغ التحصیل معماری در مقاطع مختلف در کشور داریم.

وی موفقیت در معماری را بومی سازی آن دانست و تاکید کرد: رهبری در این خصوص فرمودند «من طرفدار نیستم كه امروز به شیوه معماری ۱۵۰ سال پیش حركت كنیم ما باید ابتكارات مسایل جدید مثل زیست محیطی و صرفه جویی و انرژی را مد نظر قرار دهیم.

خانی تدوین چشم انداز معماری ایران را یکی از اهداف بنیاد معماری انقلاب اسلامی کشور دانست و اظهار کرد: ایجاد سبک معماری انقلابی دومین هدف ما در این بنیاد است که متاسفانه مورد غفلت قرار گرفته است.