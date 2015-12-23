دبیر کل امور خارجه هند در ماه ژانویه به اسلام آباد سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «ای آر وای نیوز»، «سرتاج عزیز» مشاور نخست وزیر پاکستان در امور خارجه در کنفرانس خبری گفت: با توجه به سفر «سوشما سوراج» و توافق بر سر انجام مذاکرات جامع بین هند و پاکستان، دبیر کل امور خارجه هند در اواسط ماه ژانویه به اسلام آباد سفر خواهد کرد.

وی در ادامه افزور: در سفر دبیر کل امور خارجه هند به اسلام آباد برنامه چگونگی مذاکرات جامع با وی نهایی خواهد شد. «سوشما سوراج» وزیر خارجه هند در سفر خود به اسلام آباد با «نواز شریف» نخست وزیر نیز دیدار داشت و درباره شروع دوباره مذاکرات جامع بین هند و پاکستان توافق انجام شد. قبل از سفر «سوشما سوراج» به اسلام آباد مشاوران امنیت ملی هند و پاکستان در «بانکوک» با هم دیدار و گفتگو کردند.

وی درباره سفر «راحیل شریف» به افغانستان تصریح کرد: «راحیل شریف» فرمانده ستاد کل ارتش پاکستان در اولیل ماه ژانویه به افغانستان سفر می کند و درباره چگونگی و زمان مذاکرات صلح دولت افغانستان و طالبان با سران کابل بحث و تبادل نظر خواهد داشت. قبل از شروع مذاکرات صلح درباره چگونگی آن کمیته ای مشتمل بر ۴ کشور در مورد آن تصمیم گیری خواهد کرد.