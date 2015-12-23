جام‌جم نوشت: به نقل از sporteology ، چند روز پیش خوش قیافه ترین فوتبالیست های سال را شناختیم و حال که سال ۲۰۱۵ رو به پایان است بد نیست نگاهی هم به لیست بدلباس ترین ها بیندازیم. در این فهرست چهره هایی قرار دارند که سال گذشته هم با افتخار به فهرست بدلباس ترین ها راه یافته بودند و البته چهره هایی جدیدی که با تلاش به جمع بدلباس ترین ها رسیدند!

الکس سونگ

این کامرونی برای وستهام بازی می کند و ۲۸ سال دارد. سونگ حقیقتا بد لباس است. البته شاید او تلاش می کند خاص و خوش لباس به نظر می رسد اما تلاش او برای خاص شدن چیزی است که نامش را در بدلباس ترین فوتبالیست های سال ۲۰۱۵ قرار داد:

نیمار

ستاره برزیلی بارسلونا و کاندیدای نهایی دریافت توپ طلای ۲۰۱۵ پیش از این هم استعدادهای پنهای خود را برای بدلباس بودن نشان داده بود اما این برای نخستین بار است که به لیست بدلباس ها افزوده می شود. از ستاره ای همچون او انتظار می رود لباس های فاخرتر و شیک تری بپوشد.

کریم بنزما

کریم هم بدلباس بودن را دوست دارد چون باز هم در فهرست بدلباس ها قرار گرفته و به عبارتی با قرار گرفتن در این فهرست اصلا بیگانه نیست! او که ستاره تیمی همچون رئال مادرید است چرا باید تا این اندازه لباس های عجیب بپوشد؟

دنی آلوز

به رفتارهای عجیب آلوز عادت کرده ایم. پوشیدن لباس های عجیب نیز بخش دیگری از رفتارهای عچیب اوست. او و نیمار بدلباس ترین زوج فوتبالی برزیل را تشکیل داده اند. آلوز نیز پیش از این در جمع بدلباس ها قرار گرفته بود.

ماریو بالوتلی

اگر نام او در میان بدلباس ترین های سال ۲۰۱۵ نبود باید تعجب می کردیم. بالاخره او ماریو بالوتلی است، مثل همیشه جنجالی و مثل همیشه بدلباس....