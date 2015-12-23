برنامه های دهه فجر در گیلان با هدف نمایش دستاوردهای انقلاب باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نجفی در جلسه هماهنگی برنامه‌ریزی ستاد بزرگداشت دهه فجر گیلان که پیش از ظهر چهارشنبه برگزار شد با اشاره به سخنان امام راحل در مورد وحدت کلمه و پرهیز از تفرقه اظهار کرد: همانطور که رهبر معظم انقلاب نیز فرموده اند، ایجاد تفرقه هنر نیست بلکه کار مهم را کسانی انجام می دهند که با ایجاد وحدت و همدلی، برای حفظ دستاوردهای نظام تلاش می کنند.

وی با تاکید بر لزوم واکاوی ارزش های انقلاب برای مردم گفت: باید از ظرفیت حضور مردم در مراسم های مختلف که به مناسبت دهه فجر برگزار می شود، برای اطلاع رسانی درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی بهره گرفت.

استاندار گیلان بر استفاده از ظرفیت های مردمی برای برگزاری مراسم های دهه فجر تاکید و تصریح کرد: دولتمردان باید این هنر را داشته باشند که بتوانند از ظرفیت های مردمی در برگزاری جشن ها و مراسم مربوط به انقلاب استفاده کنند چرا که این روزها به مردم تعلق داشته و انقلاب حاصل وحدت همین مردم است.

نجفی افزود: مردم در برهه های مختلف تاریخ نشان داده اند که برای حفظ دستاوردهای انقلاب هر کاری می کنند.

نماینده عالی دولت در گیلان همچنین بر لزوم انسجام و وحدت و همدلی در جامعه تاکید کرد و گفت: در پیش بودن هفته وحدت و به دنبال آن دهه فجر و انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری زمینه ای مناسب برای تقویت روحیه وحدت و همدلی در بین مردم است.

وی افزود: باید از روزهای هفته وحدت برای نشان دادن چهره واقعی اسلام استفاده کرد و از این طریق هنر تفکیک آرمان های اصیل اسلام را از آنچه که امروز به نام اسلام ترویج می شود، به نمایش بگذاریم.

نجفی خاطر نشان کرد: دهه فجر بخشی از تاریخ کشور است که ما را از گذشته تفکیک می کند از اینرو باید در بخش های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و عمرانی با جدیت اطلاع رسانی کرد تا همگان از دستاوردهای انقلاب مطلع شوند.

وی همچنین تاکید کرد: این روزها به مردم تعلق داشته و تحت هیچ شرایطی اجازه بهره برداری برخی جریانات سیاسی یا جریانات منتسب به اشخاص از این حماسه بزرگ مردمی را نخواهیم داد.

در این جلسه هر یک از روسای کمیته‌های ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی گیلان نیز به بیان گزارشی از روند اقدامات و برنامه‌های حوزه‌ خود پرداختند.