رئیس کمیته پزشکی فدراسیون اسکی انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون اسکی،طی حکمی از سوی ناصر طالبی رئیس فدراسیون اسکی جمهوری اسلامی ایران، دکتر سیدعلیرضا بصامپور به عنوان رئیس کمیته پزشکی این فدراسیون منصوب شد.



دکتر بصامپور عضو هیئت علمی گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران و عضو هیئت پزشکی فدراسیون پزشکی ورزشی است.وی همچنین عضو انجمن جراحان ارتوپدی آمریکا و عضو انجمن جراحان اروپا نیز هست.



رئیس جدید کمیته پزشکی فدراسیون اسکی فارغ التحصیل رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، فارغ التحصیل جراحی استخوان و مفاصل دانشگاه علوم پزشکی اهواز و فارغ التحصیل فلوشيپ فوق تخصصی جراحی ستون فقرات دانشگاه علوم پزشکی ایران است. رتبه بورد ارتوپدی کشوری در سال 1382 و دوره جراحی اندوسکوپيک سال 2010 آلمان در کارنامه وی دیده می‌شود.