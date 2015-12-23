۳۰۰۰۰ كارت هوشمند ملی در استان سمنان صادر شد/ رشد ۳ درصدی تولد

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی طالب بيدختی صبح چهارشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته ثبت احوال با اعلام برنامه های این هفته گفت: رونمايی از سند شهيد مدافع حرم «شهيد محمدطحان» و تقدير از ثبت ياران افتخاری و كارمندان نمونه مهمترين برنامه های هفته ثبت احوال در استان است.

وی گفت: ديدار با نماينده ولی فقيه در استان، ديدار با خانواده شهدا، غبارروبی گلزار شهدا و اهدای خون از جمله برنامه هايی است كه در اين هفته برگزار خواهد شد.

ثبت احوال جزء دستگاه های پيش رو

مديركل ثبت احوال استان سمنان با اشاره به لايه برداری و پوست اندازی ثبت احوال افزود: ثبت احوال جزء دستگاه های پيش رو است كه تمام سيستم های آن مكانيزه شده و ديگر بر مبنای بستر سنتی نيست و تمامی خدمات از طريق ثبت احوال به صورت مكانيزه و از درگاه الكترونيكی به مردم ارائه می شود.

طالب بیدختی با بيان اينكه بيش از ۱۰۰ دستگاه اجرايي به ثبت احوال مرتبط هستند، بيان کرد: در آينده تمام دستگاه هاي اجرايي نياز به اتصال و پيوستن به ثبت احوال دارند‌؛ چرا كه احراز هويت در فضاي مجازي و فيزيكي تنها از طريق ثبت احوال صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به فقدان فيبر نوري در ساير ادارات كل استان سمنان عنوان كرد:‌ ادارات ثبت احوال تا پايان سال به بستر فيبر نوري متصل خواهند شد و از اين حيث نيز بايد بگوييم كه تنها استاني هستيم كه در بستر فيبرنوري از سرعت بالا و با پهناي باند قوي برخوردار خواهيم بود.

ثبت ۸۰۰۰ هزار ولادت در استان سمنان

مديركل ثبت احوال استان سمنان يكی ديگر از اقدامات مهم سال جاري را ارائه خدمات به مردم به صورت پيشخواني عنوان كرد و گفت:‌ مهديشهر، ‌‌شهميرزاد، ‌ بسطام، ميامي و بيارجمند به صورت پيشخواني ارائه خدمت مي دهند و تا پايان سال در شاهرود، دامغان، گرمسار و سرخه نيز اين طرح عملياتي خواهد شد به جز شهرستان سمنان كه نيازمند تأمين اعتبار است.

طالب بیدختی، ولادت هاي ثبت شده در ۹ ماهه اول سال جاری را هشت هزار و ۲۰ ولادت عنوان كرد و گفت: در مقايسه با سال ۹۳ كه هفت هزار و ۷۷۹ ولادت به ثبت رسيده است ما شاهد بيش از سه درصد رشد تولد بوده ايم.

وی آمار وفات يافته هاي ۹ ماه اول سال ۹۳ را دو هزار و ۵۳۲ نفر و در سال جاري دو هزار و ۴۷۱ نفر عنوان كرد.

مديركل ثبت احوال استان سمنان در خاتمه افزود: سه هزار و ۳۷۳ ازدواج و ۷۲۹ طلاق در ۹ ماه سال جاري به ثبت رسيده كه خوشبختانه بيش از ۱۷ درصد كاهش طلاق به نسبت سال ۹۳ در استان داشته ايم.