به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، مرتضی سقاییان‌نژاد در مراسم تجلیل از فعالان برتر حوزه حمل و نقل که در سالن همایش‌های شهرداری قم برگزار شد، گفت: ۷۵ درصد هزینه‌های شهرداری به حوزه حمل و نقل مربوط می‌شود و اموری همچون خیابان‌ها، پل‌ها، زیرگذرها و وسایل حمل و نقل این رقم بالا را به خود اختصاص داده‌اند.

وی افزود: ابعاد نرم‌افزاری حمل‌ونقل گسترده‌تر از ابعاد سخت‌افزاری آن است بنابراین باید به فرهنگ حمل‌ونقل توجه ویژه‌ای کرد.

شهردار قم با اشاره به مؤلفه‌های گوناگون عرصه حمل و نقل ابراز کرد: مهندسی حمل‌ونقل، قوانین و ضوابط و آموزش و فرهنگ‌سازی از جمله مواردی هستند که به این حوزه ارتباط دارند.

وی با بیان اینکه فرهنگ‌سازی حمل و نقل مغفول مانده است تصریح کرد: مباحث مربوط به آموزش و فرهنگ‌سازی این عرصه باید از دبستان تا حوزه و دانشگاه مورد توجه واقع شوند اما متأسفانه این‌گونه نیست و بسیاری از آشفتگی‌های عرصه حمل و نقل به همین دلیل است.

سقاییان‌نژاد ادامه داد: عدم فرهنگ‌سازی مسائل مربوط به حمل و نقل سبب شده این حوزه عامل اصلی ۷۲ درصد آلودگی هوا باشد که اثرات ویرانگر آن برای همه ملموس و محسوس است.

باید به سمت هوشمند کردن شهر برویم

وی با اشاره به شهر هوشمند اظهار کرد: باید به سمت هوشمند کردن شهر برویم چرا که مزایای بسیاری دارد از جمله اینکه یک شهر هوشمند وضعیت تمام خیابان‌ها، جاده‌ها و حتی تأخیر اتوبوس‌ها را بیان می‌کند و کشورهای دنیا بودجه‌های سنگینی را خرج هوشمند کردن شهرهایشان می‌کنند.

شهردار قم بیان کرد: در برنامه پنجم توسعه بنا بود ۷۵ درصد حمل و نقل به صورت عمومی باشد و دولت سالانه چهار هزار میلیارد در این زمینه هزینه کند اما به دلیل تنگناهای مختلف چنین اتفاقی رخ نداد.

وی با بیان اینکه قم باید از ترکیب‌های متنوع حمل و نقل برخوردار باشد، گفت: قم در آینده به مترو، تراموا و مونوریل مجهز می‌شود و علاوه بر آن برنامه‌هایی همچون فرهنگ‌سازی استفاده از دوچرخه نیز جزو حمل و نقل ترکیبی است.

سقاییان‌نژاد افزود: قرار است قطار سریع السیر تهران، قم اصفهان راه‌اندازی شود و این طرح در حال پیگیری است.

وی تصریح کرد: موافقت‌های اولیه دولتی برای اختصاص تسهیلات ویژه نوسازی اتوبوس‌ها، تاکسی‌ها و وسایل راه‌سازی حاصل شده و اگر این اتفاق بیفتد کمک زیادی به عرصه حمل و نقل قم خواهد شد.

استفاده از دانش روز در عرصه حمل و نقل شهر قم

معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری قم نیز در این همایش گفت: رانندگان همواره و به ویژه در مناسب‌های ملی و مذهبی تلاش فراوانی می‌کنند و جا دارد از همه آن‌ها تجلیل کنیم اما به دلیل بضاعت کم مجبوریم از عده‌ای به نمایندگی از دیگران تقدیر و تشکر کنیم.

علیرضا قاری قرآن با بیان اینکه حمل و نقل بخش جدایی ناپذیر زندگی مردم است، ابراز کرد: در بخش مجموعه شهری نیازمند حرکت به سمت توسعه زیرساخت‌های لازم هستیم زیرا حمل و نقل بخش جدایی ناپذیر زندگی مردم است.

وی با بیان اینکه توسعه حمل و نقل عمومی به بودجه و بررسی‌های فنی پیچیده‌ای نیاز دارد، تصریح کرد: بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های عمرانی شهرها به عرصه حمل و نقل ارتباط دارد بنابراین باید از دانش و علم روز در این زمینه استفاده کرد.

معاون شهرسازی و امور زیربنایی شهرداری قم اضافه کرد: با توجه به اینکه در طول سال مسافران و زائران زیادی به قم می‌آیند مسئله بهینه‌سازی وضعیت حمل و نقل و نوسازی اتوبوس‌ها و تاکسی‌ها مسئله مهم و قابل توجهی است.

فعالیت ۱۹ هزار راننده تاکسی در قم

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قم نیز در همایش تجلیل از فعالان برتر عرصه حمل و نقل گفت: با توجه به زائرپذیر بودن شهر قم سازمان تاکسیرانی تلاش ویژه‌ای در ارائه خدمات دارد.

مرتضی عزتی با اشاره به طرح تحول خطوط اتوبوسرانی بیان کرد: سازمان اتوبوسرانی تحول بزرگی در طرح خطوط اتوبوس‌ها انجام داد و هرچند این طرح نخست با اعتراضاتی همراه شد اما اکنون مردم راضی هستند.

وی با اشاره به بهینه سازی پایانه‌های مسافربری بیان کرد: قم سالانه پذیرای ۲۰ میلیون زائر است بنابراین پایانه‌های مسافربری آن باید پاسخگوی نیاز ۵۰ سال آینده باشند به همین دلیل علاوه بر تکمیل پایانه ولیعصر، احداث پایانه خرمشهر نیز جزو برنامه‌هاست.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قم با ارائه آمار رانندگان قم گفت: ۱۹ هزار راننده در قم مشغول به کار هستند و اگر خانواده‌هایشان را نیز حساب کنیم می‌توان گفت ۸۰ هزار نفر با سازمان تاکسیرانی در ارتباط هستند.

وی به خدمات شرکت تعاونی تاکسیرانی اشاره کرد و گفت: این شرکت از پیچ و مهره تا موتور کامل یک ماشین را به صورت قسطی در اختیار رانندگان عزیز قرار می‌دهد.

عزتی نوسازی تاکسی‌ها را مورد توجه قرار داد و گفت: در سال گذشته از میان ۱۵۰۰ تاکسی فرسوده ۲۰۰ دستگاه مورد نوسازی قرار گرفتند و امیدواریم بتوانیم بقیه آن‌ها را نیز نوسازی کنیم.

شایان ذکر است در این مراسم از برخی از مأمورین و افسران راهنمایی و رانندگی، پلیس راهور، مدیران عامل سازمان‌های تاکسیرانی، اتوبوسرانی، پایانه مسافربری، سازمان ترافیک و برخی از شرکت‌های خصوصی در حوزه حمل و نقل تجلیل به عمل آمد.