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۲ دی ۱۳۹۴، ۱۷:۱۰

برای اولین بار در ایران

روایتی مستند از فرآیند اهدای عضو

روایتی مستند از فرآیند اهدای عضو

واحد فراهم آوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای اولین بار در جهان اقدام به تهیه مجموعه عکس هایی نفیس و هنری از فرآیند اهدای عضو نموده است. 

مجله مهر: دکتر "فرحناز صادق بیگی" رئیس واحد فراهم آوری اعضاء مرکز پزشکی دکتر مسیح دانشوری اعلام کرد: گالری عکس های این مجموعه نفیس که توسط خانم" شقایق مرادیان نژاد" عکاسی شده است از تاریخ پنجم لغایت ۷ دی ماه، درگالری شماره ۱ فرهنگسرای نیاوران از ساعت ۱۰ صبح لغایت ۸ شب به نمایش گذاشته می شود.

 مراسم اختتامیه گالری ۸=۱ساعت ۱۶:۳۰ دوشنبه ۷ دی ماه در فرهنگسرای نیاوران با حضور پزشکان، هنرمندان تراز اول ، ورزشکاران برگزار خواهد شد.
در نهایت عکس های این مجموعه نفیس در اولین کتاب عکس اهدای عضو جهان توسط انتشارات سوره مهر به چاپ خواهد رسید.

در این کتاب مصور که به زودی منتشرخواهد شد، ۴۲ تصویر از مراحل اهدای عضو، بخشندگان زندگی، گیرندگان عضو و لیست انتظار چاپ شده است.: رئیس واحد فراهم آوری اعضاء مرکز پزشکی مسیح دانشوری در خاتمه عنوان داشت: بازدید از این گالری برای عموم مردم بخشنده ایران و هنردوستان آزاد است .

شایان ذکر است شرکت در مراسم اختتامیه با هماهنگی ستاد اجرایی این مراسم بلامانع می باشد .

کد مطلب 3007906

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