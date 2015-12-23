نگرانی مسئولان ارشاد و اتاق اصناف و بازرگانی از وضعیت صنعت چاپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری بیست و دومین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی تهران، سیدعباس صالحی در آیین گشایش بیست و دومین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی تهران که صبح امروز چهارشنبه دوم دیماه و با حضور جمعی از فعالان حوزه چاپ و بسته بندی در محل دائمی نمایشگاههای تهران برگزار شد، با اشاره به جایگاه صنعت چاپ در کشور، گفت: صنعت چاپ، نماد و هویت هر کالایی را مشخص میکند و شناسنامه کالاهای اقتصادی، فرهنگی و خدماتی در کشور به شمار میآید.
آمارهای نگران کننده معاون وزیر ارشاد از وضعیت صنعت چاپ در کشور
وی با اشاره به مشکلات این صنعت، ادامه داد: ما در حوزه واردات صنعت چاپ شرایط خوبی نداریم، به طوری که در سال ۱۳۹۳، حدود ۱۰۰ هزار تن محصولات وارداتی چاپی به ایران داشتیم و این در حالی است که در بخش صادرات چاپی، شرایط کمی و کیفی مناسبی ندارد، از سوی دیگر زیرساختهای صنعت چاپ چندان مطلوب نیست و دانش ما در حوزه صنعت چاپ به عنوان مرکز علمی ـ پژوهشی و شرکتهای دانش بنیان، کافی نیست.
صالحی با بیان اینکه افق آینده صنایع در کشور ما وضعیت خوب و مطلوبی ندارد، عنوان کرد: صنایع در کشور ما به علل مختلف دچار رکود هستند و این رکود فقط به بخش چاپ اختصاص ندارد، اما در این میان دو اتفاق هست که میتواند شرایط جهش این صنعت را فراهم کند و چاپ نیز باید از آن حداکثر بهره وری را داشته باشد.
وی با اشاره به تاکیدات مستمر و موکد مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی و توجه جدی دولت به این موضوع، گفت: ما اکنون در شرایط پس از برجام به سر میبریم و این زمان فرصت قابل توجهی برای صنعت چاپ به شمار میآید تا با کمک بخش دولتی و خصوصی از آن استفاده کند و با ترسیم فضای مناسب، زمینه رشد صنعت را فراهم کند.
معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: امیدواریم بتوانیم شرایطی فراهم کنیم که با همکاری بخش خصوصی و دولتی، اتاق راهبردی این صنعت را تشکیل دهیم و با عزم بخش خصوصی و دوری از هر گونه تفرقه و خصومت، با اتحاد و اقتدار این صنعت به فعالیت خود ادامه دهد.
صالحی تاکید کرد: ما نیز تلاش خود را میکنیم تا مشکلات و مسائلی مانند ایجاد تسهیلات حمایتی از چاپخانه داران و مقررات زدایی را در دستور کار قرار دهیم اما این امر محقق نمیشود مگر با حمایت تشکلهای صنعت چاپ کشور که با اتحاد و اقتدار کارهای خود را دنبال کنند.
رئیس اتاق اصناف ایران: صنعت چاپ ۸ سال است نه تنها رشد نکرده بلکه با اُفت روبرو بوده است
در بخش دیگر این مراسم، علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران در سخنانی گفت: از سال ۲۰۰۷ تا به امروز، نه تنها شاهد رشد صنعت چاپ نبودهایم بلکه شاهد افت آن بودیم، این موضوع که کشور عربستان سهم بیشتری از ما در صنعت چاپ منطقه دارد، به طوری که ۴۰ درصد سهم بازار منطقه را در اختیار دارد، نکتهای است که نباید از آن غافل باشیم.
وی افزود: با نگاهی به آمار موجود در این حوزه، شاهد این موضوع هستیم که بنگاههای کوچک و متوسط نقش ۹۷ درصدی در اقتصاد کشور دارند، بنگاههایی که معمولاً با کمترین هزینه شغل ایجاد میکنند، بنگاههایی که از مهاجرت جلوگیری میکنند.
فاضلی با بیان اینکه آمار واردات کالاهای چاپی در کشور تاسف برانگیز است، یادآور شد: با این وضعیت نمیتوان در پسابرجام نقش موثر و تاثیرگذاری ایفا کرد، زیرا در یک واحد تولیدی که تحت تاثیر واردات است، بخش خصوصی و تولید جایگاهی ندارد، در این میان کمپین اتحادیههای چاپ برای رونق این صنعت ضروری است.
پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و تهران نیز در بخش دیگر این مراسم با اشاره به اهمیت صنعت چاپ در کشور، گفت: صنعتی که باید پیش راه توسعه فرهنگ و نماینده صادرات کشور ما در جهان باشد، از موضوعات بسیار سادهای رنج میبرد و این موضوع برای من تعجب دارد. این موضوع برای کشور ما که هدف گذاری کردهایم در سال ۱۴۰۴، کشور اول منطقه باشیم اما در بخش معرفی در برابر رقبا ضعف داریم، باید جدی گرفته شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران: ترکیه و عربستان گوی سبقت را در صادرات از ایران ربودهاند
وی ادامه داد: اکنون کشورهای ترکیه و عربستان از صادرکنندگان بزرگ این صنعت در منطقه هستند و ما همچنان واردکننده هستیم و دچار مشکلاتی شدهایم که این صنعت دیگر نوآوری و نوسازی نداشته باشد، در حالی که اگر تکنولوژی و فناوری مثل روح تپنده در این صنعت وجود نداشته باشد، در کوتاه مدت رو به افول خواهد گذاشت.
سلطانی در سخنان خود به تناقض موجود در صنعت چاپ هم اشاره کرد و گفت: این صنعت، اهمیت ویژهای دارد در عین حال با محدودیتهایی نیز روبرو است، البته همه مشکلات این صنعت از جانب دولت نیست و بخش خصوصی نیز باید همکاری بخش دولتی و با همراهی و همدلی مشکلات این حوزه را مرتفع کند، در غیر اینصورت در دوره پساتحریم ما شاهد حضور کشورهای خارجی خواهیم بود و صنعت داخلی از بین میرود.
وی افزود: باید تلاش کنیم اقتصاد خلاق را در این صنعت رواج دهیم، همچنین به سراغ شرکتهای دانش بنیان برویم و با سرمایهگذاری روی متخصصان و برنامهریزی در این حوزه زمینه رشد و ارتقای صنعت چاپ را فراهم کنیم.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و تهران تاکید کرد: این صنعت علاوه بر مشکلاتی که دارد با محدودیت نیز رویرو است، به طوری که برای هر حرکت و کاری با مانع و مشکلات قانونی روبرو است و در این میان وزارت ارشاد و تشکلها با همکاری هم میتوانند این موانع را برطرف کنند، در این میان اتاق بازرگانی آمادگی تشکیل فدراسیون صنعت چاپ و بسته بندی را با همکاری تشکلها و اصناف این حوزه دارد.
احمد ابوالحسنی، نماینده تشکلهای صنفی نیز در بخش دیگر این مراسم، گفت: امسال با توجه به پیش بینی رشد متقاضیان و اینکه در سالهای گذشته، تعدادی از همکاران موفق به جاگیری نمیشدند، با رایزنی فراوان موفق به جاگیری نمیشدند، با رایزنی فراوان موفق به افزایش فضای نمایشگاه به ۱۴ سالن به متراژ ۲۲۰۰ مترمربع خالص برای شرکت کنندگان داخلی و خارجی شدیم.
وعده برگزاری نمایشگاه بینالمللی چاپ و بستهبندی در زمانی غیر از تعطیلات کریسمس
وی افزود: در این میان مساله همزمانی برپایی نمایشگاه و تعطیلات کریسمس، دغدغهای است که ما را بر آن داشت، مذاکرات متعددی با مسئولان شرکت نمایشگاههای بینالمللی برای تغییر زمان به انجام رسانیدن نمایشگاه داشته باشیم که با قول مسئولان برگزاری، تاریخ برگزاری را به آذرماه آوردیم تا این مشکل مرتفع شود.
ابوالحسنی در بخش دیگر سخنان خود به مقولهای پیچیده ناشی از تصمیم گیریهای فاقد کارشناسی صحیح که مسبب عقب ماندگی صنعت چاپ شده است، اشاره کرد و گفت: این سیاست گذاریها در ۸، ۹ سال گذشته صنعت چاپ کشور را که در سالهایی نه چندان دور رتبه اول کل منطقه را هم در کیفیت و ارائه مطلوب کارهای چاپی و هم دارا بودن متخصصان مجرب و توانمند داشت، تبدیل به صنعتی درجه چندم در منطقه جغرافیایی کرده است.
وی یادآور شد: اکنون ما تبدیل به بزرگترین واردکننده ماشین آلات فرسوده صنعت چاپ شدهایم که جدا از هدر رفتن منابع ارزی کشور عواقب نابهنجار و خارج از وصفی مانند واردات فراوان قطعات یدکی و افزایش هزینههای تولید را در پی داشته است که دیگر توانا رقابت در منطقه را ندارد.
به گفته وی، واردات کالاهای چاپی مشکل دیگری است که باید به آن توجه شود، اگر واردات کالاهای چاپی به ارزش واقعی در پروفرما قیمت گذاری شود و مطابق هزینه تمام شده عوارض گمرکی دریافت شود، میتوان واردات کالاهای چاپی به کشور را به میزان قابل توجهی کاهش داد تا تولیدکنندگان داخلی در شرایط عادلانهتری قرار گیرد در صورتی که پنج درصد عوارض گمرکی کارهای چاپی به عنوان یارانه و با توافق و مشارکت بانکها در قالب تسهیلات کم بهره در اختیار صنعت چاپ که نیازی مبرم به نوسازی ماشین آلات خود دارد، تعلق میگرفت، صنعت چاپ مبدل به صنعتی بروز میشد و توان رقابتی آن نیز در منطقه بهتر میشد.
کاهش تقاضای حوزه نشر در بازار جهانی صنعت چاپ
در بخش دیگر این مراسم، اسفرجانی مدیرعامل شرکت ایران روتاتیو در سخنانی گفت: طبق آمارهای رسمی، چاپ و بسته بندی حدود نیمی از گردش مالی بازار جهانی صنعت چاپ را تشکیل میدهد و بنا بر پیش بینی موسسات پژوهشی بینالمللی در سال ۲۰۱۶ میلادی با بیش از ۲۰ درصد رشد، ارزش تولیدات این بازار به ۳۶۴ میلیارد دلار خواهد رسد، در همین پژوهش به کاهش تقاضا برای حوزه نشر در بازار جهانی صنعت چاپ نیز اشاره شده و علت اصلی آن حضور فراگیر اینترنت در جهان است.
وی افزود: نکته دیگری که از جنبه اقتصادی قابل تامل است، میزان ارزش افزوده ناخالصی است که در حوزه چاپ و بسته بندی وجود دارد و بنا بر پژوهش موسسه بریتانیایی ONS صنعت چاپ و بسته بندی در میان صنایع مختلف از نظر ایجاد ارزش افروده ناخالص، رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.
به گفته اسفرجانی، بدون شک، توسعه راهبردی و پایدار صنعت چاپ از جمله مهمترین عوامل توسعه اقتصادی در اقتصادهای نوظهوری مانند برزیل، هند و چین است، همچنین نقش صنعت چاپ در توسعه اقتصادی و صنعتی کشورهایی مانند ژاپن، چین، هند، تایلند، اندونزی، کره جنوبی، مالزی، ترکیه، امارات، عربستان و حتی ویتنام غیرقابل انکار است و یکی از مهمترین دلایل این تاثیر به جذب سرمایههای خارجی برای تولید محصولات مختلف در حوزه صنایع غذایی، آرایشی، دارویی، بهداشتی و صنایع دیگر برمیگردد.
وی یادآور شد: بیتردید زمانی شرکتهای تولیدی صاحب نام جهانی یا برندها اقدام به سرمایه گذاری و تولید در هر کشوری میکنند که دارای امکانات چاپی مناسب برای بسته بندی محصولات خود باشند و برای جذب سرمایه خارجی که تاثیر مستقیم بر توسعه صنعتی و اقتصادی هر کشور دارد، گام اول ایجاد زیرساختهای مناسب از جنبه چاپ و بسته بندی است. به همین علت وضعیت تولیدات چاپی در منطقه خاورمیانه و با وجود بروز تنش و بحرانهای سیاسی طی سالهای اخیر در برحی از کشورها روند افزایشی داشته است.
به گفته اسفرجانی، ترکیه، امارات متحده عربی و عربستان سعودی پا به پای گسترش سرمایه گذاریهای خارجی و داخلی در صنایع مختلف توانستهاند صنعت چاپ خود را به ویژه در بخش چاپ بسته بندی مدرن و به روز کنند تا جایی که نه تنها نیازهای خود را برطرف میکنند بلکه بیشتر تولیدات خود را به سایر کشورهای خاورمیانه، آفریقا و حتی اروپا صادر میکنند اما متاسفانه در ایران وضعیت متفاوت است و سایه سنگین تحریمهای بین المللی، به خصوص در ۱۰ سال اخیر روند توسعه این صنعت را مختل ساخته است، همچنین نوسان شدید نرخ ارز بسیاری از سرمایه گذارات را برای توسعه کسب و کار خود و خرید فناوریهای جدید زمینگیر کرده است.
در پایان این مراسم از کاروان مهربانی صنعت چاپ، آقایان حاج محمد کلاری، میریونس جعفری، نوری و اسفرجانی تجلیل شد.
بیست و دومین نمایشگاه بینالمللی چاپ و بسته بندی تهران از ۲ تا ۵ دی ماه از ساعت ۹ تا ۱۶ در محل دائمی نمایگاههای بینالمللی تهران برپا است.
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