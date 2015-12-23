جامعه ما نیازمند بازنگری فرهنگ کار است

به گزارش خبرنگار مهر،آیت الله اسدالله ایمانی ظهر چهارشنبه در جمع اساتید و دانشجویان دانشکده فنی شهید باهنر شیراز، گفت: متاسفانه عده ای در برنامه های مذهبی ما بدون اتکا به فکر و اندیشه و قدرت بازو در آمدی را پیدا کردند که این روش درمقابل مجموعه ارزش های ما قرار دارد.

وی افزود: نباید در جامعه طوری منعکس شود که دانش آموزان کم استعداد به هنرستان ها گرایش دارند و فرهنگ کار باید در جامعه بازنگری و تغییر داده شود.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: شغل به معنی استخدام دولتی و پشت میزنشینی نیست بلکه به این معناست که افراد حرفه و فن را فراگیرند و بعد از طی کردن مراحل علمی، بلافاصله وارد میدان کار عملی شوند و نیازهای جامعه را پاسخ گو باشند.

آیت الله ایمانی ادامه داد: امروز نسبت به بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان جمعیت مشاغل اداری ما زیاد اما کیفیت کار پایین تر است که این مهم لزوم بازنگری در معنای شغل را ایجاد می کند که این یک ضرورت برای جوانان امروز است.

وی یادآور شد: در متون دینی ما بهره گیری انسان از قدرت فکر و نیروی بازو و استفاده از حاصل کار به عنوان راهی برای معیشت مطرح و مورد توجه بوده است که متاسفانه این مهم، به غلط در جامعه پایه ریزی شده است.

نماینده ولی فقیه در استان فارس با اشاره به اینکه جوانان باید با اصول علمی و فنی آشنا شوند، گفت:در بحث تامین نیروی متخصص و ابزار کار درجامعه با مشکل و کمبود نیرو در بخش های مختلف روبرو هستیم که دانشکده های فنی و حرفه ای ظرفیت مناسبی برای رفع این مشکلات است.

