احترام به تمام ادیان ویژگی یک مسلمان واقعی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید كاظم نورمفیدی در همایش «پیامبر اكرم (ص)، كانون عطوفت و مهربانی» كه پیش از ظهر چهارشنبه برگزار شد، گفت: عنوان پیامبر اكرم (ص)، كانون عطوفت و مهربانی برازنده شخصیت ایشان است.

آیت الله نورمفیدی افزود: انسان های بزرگ دریا دل هستند و مسئولیت های بزرگی را هم متحمل می شوند اما دل های كوچك نمی توانند مسئولیت های بزرگ را متحمل شوند.

وی افزود: خداوند به حضرت موسی فرمان داد تا هنگام مقابله با فرعون با او با عطوفت و مهربانی رفتار كند به دلیل آنكه تاثیر عطوفت و مهربانی در كلام بسیار بیشتر است.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان گفت: پیامبر اكرم (ص) تندیس وحدت،عظمت و مهربانی است و آیات بسیاری این فضیلت را عنوان می كنند.

آیت الله نورمفیدی اظهار كرد: پیامبر اكرم (ص) در زمان خودشان هیچگاه اجازه بروز اختلاف را نمی دادند و اختلافات را با زبان نرم و ملایمت برطرف می كردند.

وی با بیان این كه یكی از ویژگی مسلمانان احترام به تمام ادیان است، گفت: ما مسلمانان تمام آیین ها و پیامبران را قبول داریم و به آنها احترام می گذاریم و این در حالی است كه این احترام گاهی از سوی دیگر ادیان رعایت نمی شود.

نماینده مردم گلستان در خبرگان رهبری، با بیان اینكه ما تابع پیامبر اسلام (ص) هستیم، تصریح کرد: در قرآن آمده است كه پیامبراكرم (ص) اسوه ماست و ما باید همه جا و در همه حال ایشان را اسوه خود قرار دهیم.

وی افزود: پیامبراكرم عامل وحدت امت اسلامی است و تابع پیامبر بودن تكلیف شرعی و وظیفه اسلامی ماست.

امام جمعه گرگان با تاکید بر اهیمت مساله یكپارچكی امت اسلامی، اضافه کرد: این مساله آنقدر مهم است كه پیامبر اسلام (ص) از یكسری از مسائل و اختلافات چشم پوشی می كردند.

آیت الله نورمفیدی در ادامه افزود: مسولان و فرهیختگان جامعه ما چه سنی و چه شیعه باید اختلافات را كنار بگذارند و دلسوز امت اسلامی باشند.

نماینده ولی فقیه در گلستان با بیان اینكه در دنیا افرادی هستند كه اسم امت اسلامی را خراب می كنند، گفت: این افراد در پیشگاه خداوند ملعون هستند و به جای اینكه گلوله ها را به سمت اسرائیل و دشمنان اسلام بفرستند به سوی مسلمانان می فرستند.

وی بیان کرد: از نظر ما شیعه انگلیسی و سنی انگلیسی مطرود است و باید محكوم شوند.

نماینده ولی فقیه استان گلستان در انتها خاطرنشان کرد: در استان ما تمامی اقوام در صفا و صمیمیت زندگی می كنند و ما باید تلاش كنیم این وحدت و صمیمیت حفظ شود.