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۲ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۱۰

در مجمع عمومی مطرح شد؛

توصیه کفاشیان به سازمان لیگ فوتبال/ به سمت کار توسعه‌ای بروید

توصیه کفاشیان به سازمان لیگ فوتبال/ به سمت کار توسعه‌ای بروید

رئیس فدراسیون فوتبال در جریان مجمع عمومی سازمان لیگ با تاکید بر اینکه این سازمان مسئولیت بیشتری پیدا کرده ، گفت: بهتر است سازمان لیگ به سمت کارهای توسعه ای گام بردارد.

به گزارش خبرگزای مهر، رئیس فدراسیون فوتبال در جریان نشست مجمع سازمان لیگ که امروز چهارشنبه برگزار شد، اظهارداشت: امیدوارم بتوانیم با جلسه ای که برگزار می کنیم طبق اساسنامه تغییراتی را بوجود بیاوریم.  فعالیت های بسیار خوب و کارهای پرتلاش و مهمی در سازمان لیگ انجام شده است و این امر با همفکری مدیران سازمان لیگ، اعضا و باشگاه ها در کمال صحت و سلامت اجرا شده است.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش عنوان کرد: سازمان لیگ نسبت به گذشته مسئولیتش بالاتر رفته و اکنون علاوه بر سازماندهی و مدیریت بازی‌های لیگ برتر، لیگ های دسته اول، دوم، سوم، تیم‌های پایه و بانوان نیز به زیر مجموعه آنها اضافه شده است.

رئیس فدراسیون فوتبال افزود: سازمان لیگ اکنون باید به سمت کارهای توسعه‌ای گام بردارد که از جمله آن می‌توان به کمک به راه اندازی آکادمی فوتبال باشگاه‌ها، مدارس فوتبال و کمک به لیگ‌های بانوان اشاره کرد.

کفاشیان تاکید کرد: فوتبال ایران اکنون در سطح آسیا در جایگاه خوبی قراردارد و یکی از بهترین های آسیا به شمار می‌رود. تیم‌های ملی، امید، فوتسال و بانوان ما در شرایط خوبی قرار دارند و در آسیا از جایگاه خوبی برخوردارند.

رئیس فدراسیون فوتبال گفت: این موفقیت ها حاصل تلاش همه مجموعه فدراسیون ،سازمان لیگ و باشگاه هاست .

کد مطلب 3007933

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