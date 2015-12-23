به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قرایی منش خواننده موسیقی پاپ چهارشنبه ۱۶ دی ماه سال جاری جدیدترین کنسرت موسیقایی خود را با گروه «روژان» در سالن اریکه ایرانیان برگزار می کند.

در این کنسرت موسیقایی علیرضا جعفریه رهبر ارکستر، آرمین جباری تهیه کننده و موسسه فرهنگی هنری «نوای نی لبک شرقی» به عنوان برگزارکننده حضور دارند. عليرضا جعفريه گيتار اسپانيش، حسن فراهانى ترومپت، عليرضا ميرآقا ترومپت، بنيامين بيانى ساكسیفون، ميلاد مجذوب گيتار الكتريك، سعيد جامع درامز، كيوان فرشيد نيا گيتار باس، وحيد قاسمى پركاشن و ادوات، عليرضا كريمى پركاشن و ادوات، فرهاد باغشى كيبورد، احسان راستانى كيبورد و آرش جامع ویولن نوازندگان ارکستر قرایی منش هستند.

علیرضا قرایی منش از جمله هنرمندانی است که در کارنامه کاری خود سابقه همکاری با چهره هایی چون روزبه بمانی، بهروز صفاریان، رضا تاجبجش،مهران خلیلی، مهدیه عرب را دارد. وی اسفند ماه سال ۹۲ موفق به انتشار آلبوم «یه حالی دارم این روزا» شد.