محمد مساوات نویسنده و کارگردان تئاتر که با نمایشنامه «قصه ظهر جمعه» در بین نامزدهای نهایی دریافت جایزه استاد محمد بود و شب گذشته ۵ دی ماه مورد تقدیر قرار گرفت به خبرنگار مهر گفت: از اینکه با نادر برهانی مرند و علیرضا نادری نامزد دریافت این جایزه شدم بسیار خوشحالم و برایم افتخار بزرگی که در یک مسابقه نامم در کنار این هنرمندان قرار گرفت. از طرف دیگر این جایزه به نام محمود استادمحمد مزین است و همین امر شیرینی این رقابت را دو چندان می کرد. دریافت جایزه برایم زیاد اهمیت ندارد بلکه بودن در کنار این هنرمندان برایم مهمتر است.

وی درباره دیگر فعالیت هایش بیان کرد: نمایشنامه «بی پدر» در مرحله اول انتخاب متون بخش تولیدات تازه تئاتر ایران پذیرفته شده بود اما به دلیل مشغله ای که برای اجرای عمومی نمایش «بیضایی» داشتم فرصت آماده‌سازی کامل این نمایش فراهم نبود به همین جهت از بازبینی انصراف دادم. این نمایش اثری سخت و پرریسک است که شاید تجربه کردنش در این روزهای تئاتر جرات بخواهد.

به گفته وی، از لحاظ نمایشنامه نویسی این نمایش در ادامه مسیری است که در نمایش «خانواده» آغاز کردم اما در شیوه اجرایی تفاوت های بنیادینی را با آن کار مشاهده می کنیم.

کارگردان نمایش «قصه ظهر جمعه» متذکر شد: به احتمال ۸۰ درصد نمایش «بیضایی» که اجرایش به تازگی در تماشاخانه سنگلج به پایان رسیده مجددا به صحنه خواهد رفت. این نمایش قرار است بهمن ماه در تماشاخانه تازه تاسیس تئاتر مستقل تهران اجرا برود. البته «بیضایی» به عنوان یکی از نمایش های بخش مرور جشنواره تئاتر فجر نیز انتخاب شده بنابراین اگر تماشاخانه تئاتر مستقل تهران جزو سالن هایی که آثار جشنواره در آن اجرا می روند، نباشد این نمایش در قالب جشنواره در سالن دیگری اجرا خواهد شد.

مساوات در پایان صحبت هایش بیان کرد: اگر قرار باشد نمایش «بیضایی» مجددا به صحنه برود طبعا تغییراتی خواهد کرد. با توجه به بازخوردهایی که از اجرای نمایش در سنگلج داشته ایم در صورت اجرای مجدد نمایش تغییراتی در جهت بهتر شدن خواهد داشت.