کشتارگاه دام اهر تجهیز می شود/ لزوم پیشگیری از جرایم زیست محیطی

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی راهکارهای پیشگیری از وقوع جرایم و تهدیدات بهداشت عمومی در شهرستان اهر با حضور مسئولان این شهرستان و دست اندرکاران حوزه پیشگیری از جرایم مانند دادگستری و یز مسئولان بهداشت و سلامت این شهرستان برگزار و مسایل و موضوعات مختلف این حوزه بررسی شد.

معاون فرماندار شهرستان اهر ظهر چهارشنبه در این جلسه به آخرین وضعیت کشتارگاه دام این شهرستان اشاره و تصریح کرد: شهرداری مسئول رفع نواقص و کمبودهای موجود این کشتارگاه شده است و در اینده نیز اقداماتی برای تجهیز آن صورت خواهد گرفت.

مدد سمندری در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در این خصوص نیز گفت: عزم مسئولان شهرستان اهر حل مشکلات در بخش های مختلف و به خصوص کشتارگاه دام است و بر همین اساس خرید لاشه سوز و دستگاه پوست کن برای کشتارگاه دام اهر در دستور کار است.

یعقوب شهبازپور دادستان عمومی و انقلاب اهر نیز در این جلسه خواستار ساماندهی ناوگان حمل گوشت از کشتارگاه دام اهر شد و همچنین اظهار داشت: برای حل مشکلات کشتارگاه دام اهر نباید به جلسات اکتفاء شود بلکه این مشکل باید به صورت ریشه ای و عملیاتی حل شود.

حسین رشت آبادی رئیس اداره دامپزشکی شهرستان اهر نیز خواستار راه اندازی سردخانه در کشتارگاه دام اهر و انتقال این کشتارگاه به سالن جدید شد و گفت: یکی از دغدغه های مهم اداره دامپزشکی شهرستان اهر توزیع مواد غذایی و به خصوص مواد پروتئینی و گوشت سالم در شهرستان اهر است و آماده هرگونه همکاری در جهت حل مشکلات کشتارگاه دام از لحاظ بهداشتی هستیم.

علی نیرپور سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان اهر نیز در این جلسه گفت: داشتن جامعه پویا در گرو رعایت بهداشت فردی و روانی در خانواده، جامعه، تغذیه و محیط کاری است و بر همین اساس شبکه بهداشت و درمان شهرستان اهر نیز در جهت ارتقای سلامت در شهرستان اهر در کنار سایر دستگاه های خدمات رسان از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

ابوالفضل جمالی رئیس اداره محیط زیست شهرستان اهر نیز در این جلسه بر لزوم پیشگیری از وقوع جرایم و به خصوص جرایم زیست محیطی و بهداشتی که سلامت مردم در گرو آنهاست، تاکید و تصریح کرد: این امر باید در اولویت قرار گیرد و باید توجه داشت که برای جلوگیری از وقوع جرایم زیست محیطی همکاری سایر ادارات دخیل نیزلازم و ضروری است و مختص اداره محیط زیست نیست.