شهدا از شاعر «با نوای کاروان» استقبال کردند

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر پاک قاسم علی اسفندیاری جانباز و شاعر دفاع مقدس مشهدی ظهر چهارشنبه با حضور جمعی از مسئولان اجرایی، نیروهای نظامی و انتظامی، خانواده شهدا و ایثارگران، اعضای شورای اسلامی مشهد، بسیجیان، طلاب و اقشار مختلف مردم از حسینیه پیروان نبی و طواف در حرم مطهر رضوی برای دفن به زادگاهش در روستای کلایی مازندران منتقل شد.

شعرهایی همچون «با نوای کاروان»، «من مسلمانم، اهل قرآنم» و «پدرم یار تفنگه، پدرم رفته بجنگه» از سروده های دفاع مقدس این شاعر جانباز بوده و بسیاری از شعرهایش سرودهای خاطره انگیز دفاع مقدس از زبان کویتی‌پور و حاج صادق آهنگران شده بود.

این شاعر توانا از همرزمان شهید برونسی و شهید علم‌‌الهدی بوده که تا کنون سه بار در محضر رهبر معظم انقلاب به شعرخوانی پرداخته است.

اسفندیاری در سن ۶۳ سالگی پس از تحمل سختی های ناشی از مجروحیت جنگ تحمیلی و پس از دو ماه بستری در بیمارستان رضوی براثر عوارض ناشی از جانبازی چشم از جهان فروبست.