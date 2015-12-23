شرایط تهران به لحاظ ایمنی نامطلوب است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران با تاکید بر اینکه روند نوسازی بافت فرسوده تهران خود فرسوده شده است، گفت: در کنار وسعت ۴هزار هکتاری بافت فرسوده تهران از بعد نفوذناپذیری، ریزدانگی و ناپایداری، بیش از ۱۲هزار هکتار از بافت مسکونی تهران گرفتار ناپایداری هستند و در شرایط خوبی از بعد ایمنی به سر نمی برند.

وی ضمن بیان مطلب فوق و با یادآوری اینکه این آمارها مربوط به مصوبات سال های پیش وزارت مسکن و سازمان شهرسازی و معماری است، تصریح کرد: بی شک آمارهای فرسودگی شهر تهران بیش از آمارهای ثبت شده گذشته شده است.

وی با اشاره به اینکه در زمینه رونق نوسازی بافت فرسوده بارها جلساتی با حضور سایر دستگاه ها و سازمان های متوالی نیز برگزار کرده ایم، تصریح کرد: به نظر می رسد باید بار دیگر جلسه مشترکی با حضور مسئولان دولتی، وزارت مسکن، بانک مرکزی و مدیریت شهری تهران برگزار کنیم تا نوسازی بافت فرسوده را از رکود فعلی خارج کنیم.

نوسازی خانه های فرسوده شهر همچنان در رکود

رییس شورای شهر پایتخت استقبال ضعیف مردم از بسته های تشویقی نوسازی بافت فرسوده را نیز یکی از دلایل رکود فعلی در زمینه نوسازی خانه های از نفس افتاده تهران برشمرد و گفت: تاکنون هیچ خبر مسرت بخش و امیدوارکننده ای در زمینه نوسازی بافت فرسوده به گوش نرسیده و نوسازی خانه های فرسوده شهر همچنان در رکود به سر می برد.

چمران با اشاره به اینکه کمیسیون شهرسازی از ابتدای تشکیل در شورای چهارم پیگیر روند نوسازی و رونق بازار نوسازی بافت فرسوده تهران بوده است، خاطر نشان کرد: در این زمینه جلساتی داشته ایم و گزارش هایی از سمت وزارتخانه های مربوطه نیز تهیه شده است، اما به نظر می رسد نه از سمت دستگاه های دولتی همچون بانک ها، دارایی و سازمان شهرسازی و معماری عزمی جدی در نوسازی ها وجود دارد و نه خود مردم چندان رغبتی از خود نشان می دهند.

این عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر، مشکل کنونی بافت فرسوده را در کنار فرسودگی بناها، ناپایداری نیز دانست و گفت: با توجه به رشد حجم خانه هایی که دچار ناپایداری بنا هستند، به نظر می رسد رسیدگی به بافت فرسوده تهران بیش از هر زمان دیگری نیاز به عزمی ملی و جهادی دارد.

رئیس شورای شهر تهران در بخش دیگری از صحبت هایش از برخی بندهای لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه که به تازگی از سمت دولت به مجلس ارائه شده انتقاد و اظهارکرد: در بسیاری از موارد این لایحه شاهد عقب گردی در زمینه قوانین بالادستی هستیم که به صلاح شهر و شهروندانش نیست.

وی ادامه داد: به طور مثال در لایحه برنامه ششم توسعه گفته شده که بار دیگر بودجه و برنامه ای برای شهرداری ها نوشته شود تا مورد تصویب دولت قرار بگیرد، در حالی که قانون شهرداری ها مصوب مجلس است و به قدر کفایت از استحکام و شاکله لازمه اجرایی برخوردار است که نیاز به قانون جدیدی وجود ندارد.

شاهد عقب گردهایی در برخی قوانین هستیم

رئیس شورای شهر تهران همچنین در انتقاد از بند دیگری از لایحه مذکور گفت: در بند ۳۹ این لایحه نیز گفته شده است که شهرداری ها می توانند برخی اقدامات را انجام دهند که به منزله حکم اجرا نیست و فقط زمینه اجرا را فراهم کرده است. پس به جد می گویم در برخی موارد شاهد عقب گردهایی در زمینه قوانین هستیم.

به گفته چمران قرار است این کاستی های لایحه برنامه ششم توسعه، هفته جاری در شورای کلانشهرهایی که قرار است در شهر بندر عباس تشکیل شود، از سوی شهرداران و مدیران شهری سایر کلانشهرها مورد بررسی قرار گیرد و سپس در قالب طرحی پیشنهادی به دولت ارائه شود.

چمران همچنین در پاسخ به این سوال که چرا با وجود شدت گرفتن آلودگی هوای تهران، جلسه مجمع نمایندگان استان تهران که قرار بود بعدازظهر روز گذشته با دستور جلسه رسیدگی به وضعیت و کیفیت هوای پایتخت برگزار شود لغو شده است، گفت: بی شک اطلاعات ما نسبت به مساله آلودگی هوا و وضعیت کنونی شهر دقیق تر از مجلسی هاست، اما برای حضور در این جلسه از شورا دعوت نشده بوده در حالی که قاعدتا باید نمایندگان مردم در پارلمان شهری تهران در این جلسات دعوت شوند.

رئیس شورای شهر تهران با یادآوری اینکه برخی مصوبات دولت در زمینه کاهش آلودگی هوای تهران با هماهنگی مدیریت شهری در صحن مجلس مطرح و امروز به شکل قانون در آمده است، تنها راه خروج وضعیت کنونی هوای تهران از آلودگی ها را همکاری همه جانبه دولت با شهرداری دانست.