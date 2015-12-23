به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «زاویه» امشب ۲ دی ماه، ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه چهار سیما به نقد و بررسی ویژگی های دولت توسعه گرا، اهداف توسعه و نقش دولت در توسعه می پردازد.

«زاویه» امشب با حضور حجت اله میرزایی دکترای علوم اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و حسن سبحانی دکترای علوم اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه تهران با برشمردن ویژگی های دولت توسعه گرا و رصد کردن آن ویژگی ها در ایران و نیز تجربه کشورهای دیگر در توسعه روی آنتن خواهد رفت.

«زاویه» با تهیه کنندگی حسین مروی و اجرا و کارشناسی رضا ماحوزی در ۲ هفته گذشته به آسیب شناسی تجربه و گفتمان پیشرفت و توسعه در ایران پرداخته بود.