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۲ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۳۹

«زاویه» به نقش دولت در توسعه توجه می‌کند

«زاویه» به نقش دولت در توسعه توجه می‌کند

برنامه «زاویه» امشب ۲ دی‌ماه با نقد و بررسی ویژگی های دولت توسعه گرا روی آنتن شبکه چهار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «زاویه» امشب ۲ دی ماه، ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه چهار سیما به نقد و بررسی ویژگی های دولت توسعه گرا، اهداف توسعه و نقش دولت در توسعه می پردازد.

«زاویه» امشب با حضور حجت اله میرزایی دکترای علوم اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و حسن سبحانی دکترای علوم اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه تهران با برشمردن ویژگی های دولت توسعه گرا و رصد کردن آن ویژگی ها در ایران و نیز تجربه کشورهای دیگر در توسعه روی آنتن خواهد رفت.

«زاویه» با تهیه کنندگی حسین مروی و اجرا و کارشناسی رضا ماحوزی در ۲ هفته گذشته به آسیب شناسی تجربه و گفتمان پیشرفت و توسعه در ایران پرداخته بود.

کد مطلب 3007968
محیا رضایی کلانتری

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