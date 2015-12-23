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۲ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۲۳

امام جمعه ارومیه برای حضور در انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام کرد

امام جمعه ارومیه برای حضور در انتخابات مجلس خبرگان ثبت نام کرد

ارومیه - حجت الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی امام جمعه ارومیه ساعاتی پیش با حضور در فرمانداری ارومیه به عنوان داوطلب انتخابات مجلس خبرگان رهبری ثبت نام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه در آخرین روز ثبت نام از داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری تاکنون ۲۷ نفر در این انتخابات به عنوان داوطلب شرکت کرده اند.

از این تعداد ۲۱ نفر تا پایان وقت اداری روز گذشته و شش نفر نیز از صبح امروز تاکنون به منظور نام نویسی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در فرمانداری ارومیه حاضر شده اند.

نام نویسی از داوطلبان انتخابات مجلس خبرگان رهبری تا پایان وقت اداری امروز ادامه دارد و به گفته مسئولان وزارت کشور قابل تمدید نیست.

سه نفر از آذربایجان غربی در انتخابات هفتم اسفندماه امسال برای حضور در جمع اعضای مجلس خبرگان رهبری انتخاب می شوند.

آذربایجان غربی بیش از سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت دارد و در شمالغرب کشور واقع شده است.

کد مطلب 3007970

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