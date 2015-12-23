ارسال ۳۱۷ مقاله به دبیرخانه کنگره سراسری پیشگیری از خطاهای پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش ساکی ظهر چهارشنبه پنجمین كنگره سراسری دوسالانه پیشگیری از خطاهای پزشكی با اشاره به ارسال ۳۱۷ مقاله از طرف محققین و پژوهشگران سراسر كشور به دبیرخانه این كنگره اظهار داشت: از این تعداد ۲۷۳ مقاله مورد پذیرش قرار گرفته و ۱۹۷ مقاله به صورت پوستر و ۷۶ مقاله نیز به صورت سخنرانی طی امروز، فردا و پس فردا ارائه خواهند شد.

وی گفت: خطاهای پزشكی كه دلایل مختلفی داشته و یكی از مهمترین معضلات در زندگی بشر امروزی که سالیانه جان ۴۸ تا ۹۸ هزار نفر را در آمریكا می گیرد و بیش از ۵۰ میلیارد دلار نیز هزینه بر نظام سلامت این كشور تحمیل می كند این خطاهای پزشکی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه در كشور ایران نیز سالیانه حدود پنج هزار خطای پزشكی ثبت می شود كه بیشترین شكایات واصله در بین جراحان زنان و زایمان گزارش شده است عنوان کرد: رعایت انصاف و اخلاق در پزشكی و حرفه های وابسته به آن امری ضروری در كاهش بروز خطاهای پزشكی است.

ساکی گفت: نباید از ترس پیگیری، خطاهای پزشكی را انكار و از ثبت و گزارش آن امتناع كرد چرا كه این امر سبب می شود كه میزان مرگ و میر افزایش یافته و حق مردم نیز ضایع شود.

وی نقش رسانه ها به ویژه فضای مجازی را در بحث خطاهای پزشكی بسیار مهم و حیاتی عنوان كرد و گفت: رسانه در این زمینه شمشیر دو لبه ای هستند و این هنر رسانه است كه باید با رعایت انصاف، حفظ حریم خصوصی بیماران، رعایت حقوق جامعه پزشكی و ارائه دهندگان خدمت نسبت به انعكاس واقعبینانه و دلسوزانه خطاهای پزشكی عمل کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان تصریح کرد: رسانه ها در این زمینه باید به گونه ای عمل كنند كه اعتماد عمومی مردم به خادمین حوزه سلامت سلب نشود و تشویش و اضطراب بی مورد در جامعه به وجود نیاید.

ساكی گفت: دانشجویان شاغل به تحصیل در پزشكی و حرفه های وابسته به آن باید از پایه، با خطاهای پزشكی آشنا شوند و درس خطاهای پزشكی باید در دروس آموزشی آنها دیده شود تا نسبت به این موضوع حساسیت ویژه داشته باشند.