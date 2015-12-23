۹۰ واحد صنفی متخلف در محلات پلمب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، فرامرز گودرزی گفت: در ۹ ماهه سال جاری ۱۲ طرح در راستای ارتقای امنیت اخلاقی، نظارت بر اماکن فرهنگی، اسباب بازی فروشی ها، نت سراها و بازی های رایانه ای، طرح ماه مبارک رمضان، طرح نظارت بر مراکز اقامتی و قهوه خانه ها، لوازم التحریر و نظارت بر قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی و عناوین و اصطلاحات بیگانه، نظارت بر آژانس ها، نمایشگاه های اتومبیل و پوشاک و مواد غذایی در سطح شهرستان به مرحله اجرا در آمده است.

وی اظهار داشت: در این راستا ۹۰ واحد صنفی به دلیل تخلفات انتظامی برابر ماده ۲۸ قانون نظام صنفی و نداشتن پروانه کسب برابر ماده ۲۷ قانون نظام صنفی و ضوابط و مقررات و قوانین اماکن، پلمب و از تعداد ۱۴۵ واحد صنفی تعهد اخذ شده است.

كشف ۷ كیلوگرم مواد مخدر در ساوه

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه نیز از کشف هفت كیلوگرم ماده مخدر گراس در بازرسی از محل سكونت فردی در این شهرستان خبر داد.

علی اصغر طالبی گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در پی خبری مبنی بر فعالیت فردی در زمینه توزیع و فروش مواد مخدر در این شهرستان، محل سكونت فرد مورد نظر را شناسایی كردند و در بازرسی از محل سكونت وی موفق به كشف هفت كیلوگرم ماده مخدر از نوع گراس شدند.