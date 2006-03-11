آسيب منيسك زانو موجب ابتلا به آرتروز مي شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر ، ميليون ها نفر در جهان از ابتلا به روماتيسم مفصلي رنج مي برند.

دانشمندان دانشگاه بوستون مي گويند: نه تنها افزايش سن و چاقي ، بلكه آسيب غضروف مفصلي زمينه ابتلا به اين بيماري ناتوان كننده را مهيا مي سازد.

منيسك زانو ساختماني تاندوني به شكل حرف C لاتين است كه با تحمل وزن و جذب ضربه هاي شديد وارد آمده به زانو ، نه تنها از ساختمان زانو حمايت مي كند بلكه باعث افزايش ثبات زانو مي شود.

دانشمندان دانشگاه بوستون مي گويند: اگرچه پس از خارج ساختن منيسك زانو با عمل جراحي روند ابتلا به روماتيسم مفصلي تسريع مي شود ولي تاكنون اطلاع كاملي راجع به آسيب هاي منيسك به عنوان عامل زمينه ساز روماتيسم مفصلي در دست نبوده است.

در اين مطالعه 257 مرد و زن با متوسط س 66 سال كه به روماتيسم مفصلي زانو مبتلا بودند مورد بررسي قرار گرفتند.

تصويربرداري با MRI در ابتداي مطالعه و در طول مطالعه انجام شد. اين مطالعه نشان داد كه بد قرار گرقتن منيسك زانو ، پارگي منيسك و كاهش ارتفاع منيسك ، به خودي خود باعث از دست دادن غضروف زانو مي شود. از دست رفتن غضروف زانو زمينه را براي ابتلا به استئوآرتريت مهيا مي سازد.