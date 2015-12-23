مرکز درمانی امام رضا (ع) ایوان کی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سخنگوی دولت پیش از ظهر چهارشنبه و در خلال سفر یکروزه خود به غرب استان سمنان، پس از استقبال رسمی استاندار سمنان و دیگر مسئولان، ضمن افتتاح بیمارستان امام رضا(ع) ایوان کی، گفت: خوشبختانه نگاه دولت یازدهم به مسائل بهداشتی و درمانی، نگاهی ویژه است و این ویژه بودن در زندگی تک تک افراد جامعه نمود داشته است.

نوبخت همچنین بیان کرد: افتتاح مراکز درمانی و به ویژه تجهیز آن ها در مناطق شهری و روستایی در بدو روی کار آمدن دولت یازدهم در کنار طرح تحول سلامت در دستور کار دولت همواره قرار داشته است.

وی افزود: خوشبختانه برکات و آثار طرح تحول سلامت شامل بیمه سلامت، تجهیز بیمارستان ها و خدمات درمانی به مناطق محروم در زمره نقاط قوت عملکرد دولت دکتر روحانی بوده است.

۴۳میلیارد ریال اعتبار برای مرکز درمانی امام رضا(ع)

مرکز درمان بستر امام رضا(ع) ایوان کی دارای ۱۸ هزار مترمربع مساحت و یک هزار و ۱۰۰ مترمربع زیربنا است که برای ساخت و تجهیز آن ۴۳ میلیارد ریال هزینه شده است.

این مرکز ۱۰ تختخوابی ارایه دهنده خدمات بیمارستانی و بهداشتی است و شامل بخش های دندانپزشکی، داروخانه، رادیولوژی، آزمایشگاه، اتاق معاینه پزشکان، اتاق زایمان و ریکاوری، اتاق بستری خانم ها و آقایان، بهداشت محیط، بهداشت خانواده می شود.

حضور در گلزار شهدای ایوان کی گرمسار، افتتاح سالن ورزشی طوسی این شهرستان، حضور در مسجد جامع گرمسار و همچنین شرکت در شورای اداری استان سمنان در زمره برنامه های سفر یکروزه نوبخت به غرب استان سمنان است.