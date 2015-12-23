ثبت ولادت در قم ۹ درصد افزایش یافت/ افزایش ۳ درصدی وفات

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان ثبت احوال کشور از سال ۱۲۹۷ تشکیل شد و اولین شناسنامه رسمی در این سال با تصویب هیئت وزیران به نام خانم فاطمه ایرانی در تهران تنظیم شد.

ثبت احوال در شهرستان قم در تاریخ ۱۹ دی‌ماه سال ۱۳۰۴ تشکیل و اولین سند سجلی به نام «میرزا حسین خان سعیدی» تنظیم شده است.

در ثبت احوال استان قم اسناد بزرگانی از جمله آیت الله مرعشی نجفی، آیت الله مصلحی عراقی، آیت الله طالقانی، امام موسی صدر، حاج سید احمد خمینی و حاج شیخ عباس قمی نگهداری می‌شود.

سوم تا ۱۰ دی‌ماه در تقویم به عنوان هفته ثبت احوال نامگذاری شده است.

معاون حقوقی و امور اسناد هویتی اداره کل ثبت احوال استان قم ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: با اشاره به اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی شناسنامه‌ها تغییرات بسیاری داشت، افزود: آخرین تغییر در شناسنامه‌ها مکانیزه کردن آن‌ها بوده است.

محمدعلی مکرمی با بیان اینکه صدور شناسنامه مکانیزه برای اولین بار در استان قم انجام شد، افزود: صدور شناسنامه مکانیزه برای افراد بالای ۱۵ سال از مردادماه ۱۳۸۹ آغاز شده است.

وی بیان کرد: پس از تشکیل ستاد انتخابات کشور، ۲ هزار و ۷۰۰ کارت هوشمند ملی برای مجریان انتخابات و اعظای نظارت بر انتخابات کشور صادر شده است.

معاون اداره کل ثبت احوال استان قم با بیان اینکه داشتن شناسنامه برای شرکت در انتخابات ضروری است، افزود: افرادی که از تاریخ هفتم اسندماه ۱۳۷۶ وارد سن ۱۸ سال می‌شوند می‌توانند در انتخابات شرکت کنند.

وی اظهار داشت: در برنامه ششم توسعه دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند تا اطلاعاتی مربوط به ثبت احوال را به صورت آنلاین دریافت کنند و استفاده از شناسنامه و کارت ملی منتفی می‌شود.

مکرمی ادامه داد: در حال حاضر ۱۶۰ هزار پایگاه به ثبت احوال متصل هستند که می‌توان به نیروی انتظامی، گذرنامه، دفا‌تر اسناد رسمی، دفا‌تر ازدواج و طلاق، بانک‌ها و غیره اشاره کرد.

وی اظهار کرد: مدت زمان صدور کارت ملی در گذشته نزدیک به ۲ ماه بوده که به ۲ الی سه هفته کاهش یافته است.

مراقب مراجعه افراد سودجو باشید

معاون حقوقی و امور اسناد هویتی اداره کل ثبت احوال استان قم با اشاره به مراجعه برخی افراد سودجو جهت صدور کارت هوشمند به درب منازل افزود: تقاضا داریم اطلاعات به این افراد سودجو داده نشود.

وی ادامه داد: افراد برای ثبت نام کارت هوشمند ملی می‌توانند در سایت ثبت احوال پیش ثبت نام را انجام داده و زمان و مکان مراجعه حضوری را نیز مشخص کنند.

مکرمی اضافه کرد: در استان قم اداره پست مرکزی، اداره پست میدان مطهری و دفتر پیشخوان شهید بهشتی برای مراجعه درخواست کارت هوشمند ملی در نظر گرفته شده است.

وی بیان کرد: استفاده از کارت‌های ملی که در اختیار مردم قرار دارد بر اساس مصوبه هیئت وزیران تا پایان سال ۹۵ تمدید شده است.

بیشترین جمعیت کشور در سنین ۳۰ تا ۶۴ سال هستند

معاون اداره کل ثبت احوال استان قم در خصوص هرم سنی کشور نیز افزود: ۲۳ و چهار دهم درصد افراد کشور زیر ۱۵ سال، ۳۱ و پنج دهم درصد جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال، ۳۹ و سه دهم درصد میانسالان مابین ۳۰ تا ۶۴ سال و پنج و هفت دهم درصد را سالمندان بالای ۶۵ سال تشکیل می‌دهند.

وی بیان کرد: طی ۹ ماهه سال‌جاری یک میلیون و ۱۸۹ هزار و ۳۶۷ ولادت شامل ۶۱۱ هزار و ۴۴ پسر و ۵۷۸ هزار و ۳۲۳ دختر و ۲۷۷ هزار و ۹۱۴ مورد فوت شامل ۱۵۶ هزار و ۱۷۷ نفر مرد و ۱۲۱ هزار و ۷۳۱ زن در ثبت احوال کشور ثبت شده است.

مکرمی گفت: بیشترین فراوانی نام در کشور برای پسران امیر علی، امیرحسین و محمد و برای دختران فاطمه، زهرا و نازنین زهرا بوده است.

وی اظهار کرد: در استان قم طی ۹ ماهه نخست سالجاری ۲۰ هزار و ۱۳۱ ولادت ثبت شده که روزانه نزدیک به ۷۳ نفر بوده است که این آمار در مدت مشابه سال گذشته ۱۸ هزار و ۵۴۰ نفر بوده و افزایش ۹ درصدی داشته است.

وی ادامه داد: طی این مدت ۱۰ هزار و ۲۸۷ نوزاد پسر و ۹ هزار و ۸۴۴ نوزاد پسر در استان قم متولد شده‌اند.

افزایش سه درصدی وفات طی سالجاری

معاون ثبت احوال استان قم ابراز کرد: طی ۹ ماهه نخست سال جاری چهار هزار و ۲۲۴ مورد فوت در استان قم ثبت شده که در مدت مشابه سال قبل چهار هزار و ۹۵ مورد بوده و افزایش سه درصدی داشته است.

وی ادامه داد: همچنین طی ۹ ماهه نخست سالجاری هفت هزار و ۳۵۰ مورد ازدواج و ۲ هزار ۲۳۷ مورد طلاق در استان قم ثبت شده است.

مکرمی بیان کرد: بیشترین فراوانی نام ثبت شده طی سالجاری در استان قم به ترتیب امیر علی، علی، محمدحسین و در دختران به ترتیب فاطمه، زهرا و زینب بوده است.

وی گفت: تا پایان سالجاری تمامی ازدواج‌ها و طلاق‌ها به صورت آنلاین در سامانه ثبت احوال ثبت خواهند شد.

از هر چهار ازدواج یک مورد به طلاق ختم می‌شود

معاون حقوقی و امور اسناد هویتی اداره کل ثبت احوال استان قم اظهار کرد: در استان قم از هر چهار ازدواج یک مورد به طلاق ختم شده است.

وی عنوان کرد: برای کارت هوشمند ملی ۲۲۶ هزار و ۶۶۸ نفر از ابتدای صدور کارت هوشمند به سایت پیش ثبت نام مراجعه کرده‌اند که از این تعداد ۱۵۰ هزار و ۷۶۶ نفر به دفا‌تر مراجعه کردند و برای ۱۴۴ هزار و ۹۳۹ نفر نیز تاکنون کارت هوشمند صادر و از این تعداد ۱۳۰ هزار و ۶۹۵ کارت به متقاضیان تحویل داده شده است.

وی اظهار کرد: از هفته آینده تحویل کارت هوشمند در ۲ نوبت صبح و بعد از ظهر در اداره ثبت احوال انجام می‌شود و برای تمامی متقاضیان کارت هوشمند جهت دریافت کارت، پیامک ارسال می‌شود.

مکرمی جمعیت استان قم را تا پایان آذرماه یک میلیون و ۲۲۹ هزار و ۷۹۰ نفر عنوان کرد و گفت: طی هشت ماهه نخست سالجاری ۲۹۱ نفر در استان قم تغییر نام و ۶۹۶ نفر نیز تغییر نام خانوادگی داده‌اند.

هزینه تعرفه ثبت احوال برای تغییر نام

معاون ثبت احوال استان قم گفت: هزینه تعرفه ثبت احوال برای تغییر نام ۱۰۰ هزار تومان و تغییر شناسنامه ۱۷ هزار و ۲۰۰ تومان است.

وی بیان کرد: در تقویم رسمی کشور از سوم تا ۱۰ دی‌ماه به عنوان هفته ثبت احوال نامگذاری شده که شعار امسال ثبت احوال، «گذشته پرتلاش و آینده پرفروغ» است.

مکرمی با اشاره به ایجاد چهار دفتر پیشخوان جدید تا پایان سالجاری در قم افزود: در حال حاضر ۱۱ دفتر پیشخوان خدمات ثبت احوال در استان قم خدمات لازم را ارائه می‌دهند.

وی در خصوص آرشیو الکترونیکی اسناد نیز افزود: در گذشته شناسنامه به وسیله پست ارسال می‌شد اما در حال حاضر ملاک تعویض شناسنامه محل سکونت است.