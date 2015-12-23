استاندار آذربایجان غربی سالروز میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) را تبریک

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سایت اطلاع رسانی استانداری آذربایجان غربی در پیام قربانعلی سعادت آمده است: به مناسبت سالروز تولد مبارک حضرت عیسی مسیح (ع) و آغاز سال ۲۰۱۶ میلادی، مراتب تبریکات صمیمانه خویش را به حضور یکایک اعضای جامعه مسیحیان استان آذربایجان غربی اعلام و از پیشگاه خدای مهربان در سال جدید برای همه شما عزیزان، آرزوی سلامتی، موفقیت و شادکامی دارم.

در ادامه این پیام آورده شده است: مایه خرسندی است که تعالیم ارزنده اخلاقی حضرت عیسی بن مریم (ع) به عنوان منجی و پیامبر برگزیده الهی که می فرماید: همسایه خود را مانند نفس خویش دوست بدار، داشتن روابط انسانی سالمی را برای پیروان نوید می دهد. با وجود چنین رویکرد اعتقادی و رفتاری متعالی در ادیان الهی است که بشریت می تواند به رستگاری و نجات از گمراهی امیدوار باشد.

بی شک جوامع انسانی گرفتار اختلافات و منازعات، در زمان حال به آموزه های اخلاقی و معنوی آن حضرت در جهت فراهم آوردن شرایط زندگی اجتماعی امن برای همه انسانها در قالب نفی خشونت و افراطی گری و هم زیستی مسالمت آمیز بیشتر نیازمند است.

استاندار آذربایجان غربی با مغتنم شمردن خاطره شهدا، آزادگان و جانبازان والامقام جامعه مسیحی استان تاکید کرده است: جمهوری اسلامی ایران افتخار دارد به عنوان کشور دارای تکثر قومی و مذهبی، حافظ و مدافع حقوق اجتماعی پیروان همه ادیان الهی است. نشان این افتخار بیش از هر جای دیگر کشور، بر پیشانی مردم فهیم و نوع دوست استان آذربایجان غربی که محل سکونت و زندگی همراه با آسایش پیروان ادیان مختلف اعم از مسلمان، مسیحی، یهودی و زرتشتی در طول تاریخ بوده است می درخشد. بنابراین بر همه ما فرض است که چنین میراث تاریخی- فرهنگی گرانبها را حفظ کرده و بر غنای آن بیفزائیم.

استاندار آذربایجان غربی همچنین در پیامی جداگانه هفته وحدت را هم تبریک گفت، در این پیام آمده است، بانک دلنواز و ملکوتی "اشهد انّ محمداً رسول الله"، که امروز در سراسر گیتی طنین انداز شده است، ترنم آسمانی دعوت حق تعالی برای وحدت و همدلی مسلمانان و آزادیخواهان عالم و راز ماندگاری اقتدار و استقلال مسلمین و تقویت و ترویج وحدت و یکدلی می‌باشد و خداوند منان را شاکریم که امروز در سراسر میهن اسلامی بویژه در استان آذربایجان غربی که رنگین کمان ادیان و اقوام است، جلوه باشكوه وحدت و یكپارچگی بین همه اقوام و ادیان الهی به مدد اندیشه بلند و همت والای مردمان این دیار و برکت انقلاب اسلامی به وضوح مشهود است و همگی تحت لوای پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران با صلح، آرامش و محبت در کنار یکدیگر زندگی می کنند.

اینجانب ضمن تبریک سالروز میلاد باسعادت عصاره نبوت، ختم رسالت، حضرت ختمی مرتبت، محمد مصطفی(ص) و ششمین اختر تابناك آسمان امامت و ولایت، حضرت امام جعفر صادق(ع)، فرارسیدن هفته وحدت، اخوت و برادری و تجدید پیمان با اسلام و آرمان های نظام اسلامی را به تمامی مسلمانان جهان، هموطنان عزیز و بویژه هم استانی های شریف اعم از برادران شیعه و سنی تبریك عرض نموده و پیروزی و سربلندی اسلام و همه مسلمین و نابودی كفر را از درگاه ایزد متعال مسئلت می کنم.