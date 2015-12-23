نفت نیمه نخست را مقابل استقلال اهواز با برتری پشت سر گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نفت تهران در شرایطی در دیداری معوقه از هفته ششم لیگ برتر در ورزشگاه تختی میزبان تیم استقلال اهواز بود که موفق شد در نیمه نخست به برتری برسد.

در این مسابقه که علیرضا منصوریان چندین بازیکن اصلی اش را در اختیار نداشت تیم نفت موفق شد در دقیقه ۲۸ دروازه تیم استقلال اهواز را باز کند.

تک گل تیم نفت را وحید امیری با یک ضربه سر وارد دروازه استقلال اهواز کرد.

دو تیم در طول نیمه تقریبا بازی پایاپایی را به نمایش گذاشتند اما تیم نفت موقعیت های بهتری نسبت به حریف به دست آورد اما از آنها استفاده لازم را نکرد.

از نکات جالب توجه این بازی این بود که علی حنطه که نمی توانست تیمش را همراهی کند و از روی سکو مسابقه را تماشا می کرد با صدای بلند به بازیکنانش تذکر فنی می داد.