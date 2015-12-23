دانشگاه جامع علمی کاربردی به دنبال رفع مشکلات در صنعت گردشگری است

به گزارش خبرنگار مهر، رضاپیرایش ظهر چهارشنبه در همایش مزیت وچالش های صنعت گردشگری استان زنجان، با اشاره به برنامه های دانشگاه علمی کاربردی افزود: یکی ازبرنامه هایی که دانشگاه علمی کاربردی به صورت جدی آن را پیگیری می کند رفع مشکلات و چالش های حوزه ی گردشگری استان است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی دانشگاه زنجان با بیان اینکه گردشگری یکی از مقوله های مهم است افزود: صنعت گردشگری یکی از مقوله هایی است که در رشته های مختلف مورد توجه قرار می گیرد و به دلیل قابلیتی که می تواند ایجاد کند مزیتی برای استان محسوب می شود.

پیرایش تأکید کرد: صنعت گردشگری به عنوان یکی از منابع مهم و ایجاد اشتغال عامل مهم برای توسعه اجتماعی و اقتصادی است و با توجه به مشکلات، در حال حاضر یک صنعت بدون دود تلقی می شود و توسعه گردشگری به عنوان یک مسئله توسعه پایدار، وحدت و یکپارچگی، سلامت محیط زیست و رفاه مردم و هویت فرهنگی باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی ایجاد امنیت در صنعت گردشگری را مهم ترین موضوع دانست و گفت: آنچه که در صنعت گردشگری پایدار حائز اهمیت است، برخورداری از ایجاد امنیت در سطوح مختلف جامعه است و توجه به امنیت یکی از موضاعات اساسی و مهم در صنعت گردشگری است.

پیرایش خاطر نشان کرد: براساس آمار ۱۰.۷درصد اشتغال،۱۱.۵درصد سرمایه گذاری و ۱۱درصد مالیات بهایی از صنعت گردشگری حاصل شده و در حال حاضر بیش از ۲۶۰میلیون فرصت شغلی تمام وقت ونیمه وقت ایجاد شده و میزان سفرها و گردشگری مردم به ۶میلیارد سفر رسیده است.

وی اظهار کرد: صنعت گردشگری در کنار صنعت نفت و خودروسازی سه صنعت عمده جهان محسوب می شود و عوامل مختلف در انتخاب مقصد سفر برای گردش امنیت اجتماعی و روانی و رفاه اجتماعی است.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان بیان کرد: ایران درمیان کشور های جهان رتبه ۱۰ازنظر جاذبه گردشگری و رتبه ۵از نظر تنوع گردشگری و رتبه سه در تنوع صنایع دستی را از آن خود کرده و پیش بینی براین است که در افق ۱۴۰۴پذیرای ۲۰میلیون گردشگر با کسب درآمد ۲۵ میلیارد دلار که تحقق این امر مستلزم پوشش و اقدامات هماهنگ و اعمال سیاست های منسجم در این زمینه است.

پیرایش عنوان کرد: توجه به فرهنگ گردشگری با آموزش های علمی، ارائه دوره های تخصصی و تقویت آن ها امری است مهم که باعث ایجاد فرصت های مناسبی می شود.

دانشیار گروه جغرافیا و عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان صنعت گردشگری را یک صنعت مهم عنوان کرد و گفت: صنعت گردشگری با وجود پتانسیل های خود در مسائل اقتصادی و اجتماعی بسیار حائز اهمیت است.

یگانه بیان کرد: استان زنجان بعد از استان اصفهان دومین استان پر همسایه کشور است و مرکز تعامل فرهنگ ها و گویش ها منحصر به خود است و از لحاظ بار مسافر گلوگاه ارتباطی کشور بوده و ۱۵درصد ازجمعیت کشور رابه خود اختصاص داده است.

سامانه برنامه‌ریز سفر به استان زنجان با هدف معرفی جاذبه‌های گردشگری، تاریخی و تفریحی به صورت رسمی آغاز به کار کرد.