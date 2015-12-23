ساخت بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی قزوین تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، داود محمدی در مراسم افتتاح مرکز مراقبت های ویژه بیمارستان شهید رجایی قزوین گفت: خدمات پرستاران و پزشکان و کادر درمانی استان در کنار همه کاستی ها و نواقص بسیار ارزشمند است و ما قدردان آنها هستیم.

وی بیان کرد: خوشبختانه در یک سال اخیر میزان رضایت مندی مردم از خدمات پزشکی استان بالا رفته که این موضوع در مراجعات مردم در دیدارها وملاقات عمومی با نمایندگان اعلام می شود که حای خرسندی دارد.

محمدی بیان کرد: با توجه به نیازهای استان قزوین باید برای ساخت بیمارستان ۱۰۰۰ تختخوابی پیگیری بیشتری شود تا بتوان این کار بزرگ را در استان عملیاتی کرد.

وی گفت: یکی از کارهای ارزشمند دولت اجرای طرح تحول سلامت است که با تلاش وزیر بهداشت تاکنون بخوبی عملیاتی شده که امیدواریم در ادامه مسیر هم این طرح بخوبی اجرا وتکمیل شود.

علی علیزاده رئیس بیمارستان شهید رجایی قزوین هم با بیان خدمات این مرکز درمانی اظهارداشت: بازسازی و نوسازی بیمارستان در راستای طرح تحول سلامت اجرا شده و با افتتاح بزرگترین مرکز ICU بخشی از نیازهای درمانی بیماران به مراقبت های ویژه تامین می شود.

وی افزود: بخش الحاقی بیمارستان هم در سه طبقه در اولویت بعدی قرار دارد تا بتوانیم با تامین تجهیزات لازم بیمارستان خدمات بهتری به شهروندان ارائه کنیم.

علیزاده تصریح کرد: در یک ماه آینده بازسازی بخش زنان هم آغاز می شود که با این نوسازی ها ماندگاری بیماران از ۷.۳ به ۲.۳ روز کاهش می یابد.

رئیس بیمارستان شهید رجایی قزوین یادآورشد: برای نوسازی و تجهیز مرکز مراقبت های ویژه این مرکز بیش از ۴۰ میلیارد ریال هزینه شده و با افتتاح آن ۱۹ تخت ICU به امکانات بیمارستان اضافه شده است.

وی گفت: با تامین کادر پزشکی متخصص در حال حاضر در رشته های ارتوپدی، جراحی عمومی و بیهوشی تیم های پزشکی مقیم داریم و 20 پزشک به صورت شبانه روزی در دسترس بمیاران هستند.

علیراده اظهارداشت: مشکل اساسی در گذشته در این بیمارستان تهیه اقلام پزشکی مورد نیاز بیماران بود که در حال حاضر تمامی تجهیزات، اقلام دارویی و درمانی بیماران در داخل بیمارستان تامین می شود و نیازی به مراجعه بیمار و همراهان به خارج از بیمارستان نیست.