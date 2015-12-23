تکمیل ظرفیت جذب داوطلب برای اجرای طرح «نوازش» در شیرخوارگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس افروشه کارشناس دفتر امور شبهخانواده سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه ظرفیت جذب داوطلب برای اجرای طرح نوازش شیرخوارگاه ترکمانی پایان یافته است، گفت: چندی پیش سازمان بهزیستی کشور برای نخستینبار با هدف رشد روانی و عاطفی فرزندان زیر یک سال ساکن در شیرخوارگاهها، طرح نوازش را به صورت آزمایشی از شیرخوارگاه شهید ترکمانی شهر تهران آغاز کرد تا در این طرح آزمایشی از پتانسیل داوطلبان به عنوان مراقب به صورت کاملاً رایگان برای جبران خلاء عاطفی شیرخوارگان زیر یک سال استفاده کند.
کارشناس دفتر امور شبهخانواده سازمان بهزیستی کشور، یادآور شد: در حال حاضر داوطلبان از نظر سلامت جسمی، روانی، صلاحیت اخلاقی، همچنین الگوهای مراودهای، میزان تابآوری و پختگی فردی مورد بررسی دقیق قرار میگیرند و فیلترهایی چون مصاحبه فردی، تعیین صلاحیت توسط حراست، ویزیت روانپزشک، انجام آزمایشهای مربوط بهسلامت جسمی و آموزشهای گروهی کاربردی را پشت سر میگذرانند.
یادآور میشود، بیش از ۹۰ درصد متقاضیان زنان بودند.
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