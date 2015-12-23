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۲ دی ۱۳۹۴، ۱۵:۴۴

استاندار آذربایجان غربی:

آذربایجان غربی آماده همکاری با ترکیه برای احیای دریاچه ارومیه است

آذربایجان غربی آماده همکاری با ترکیه برای احیای دریاچه ارومیه است

ارومیه – استاندار آذربایجان غربی گفت: آذربایجان غربی در زمینه کمک به روند احیای دریاچه ارومیه علاقمند به توسعه همکاری‌ها با ترکیه است.

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی سعادت ظهر چهارشنبه در جریان دیدار با رئیس دانشگاه آتاتورک ارزروم با تاکید بر روند توسعه تبادلات همه جانبه به خصوص آموزشی و فرهنگی بین دو طرف اظهارداشت: توسعه همکاری‌های علمی، دانشگاهی، فرهنگی و ورزشی میان استان‌های آذربایجان غربی و ارزروم ترکیه افزایش می‌یابد.

وی ضمن اعلام آمادگی و استقبال از توسعه و تعمیق همکاری‌ها در بخشهای مختلف علمی و دانشگاهی با استان ارزروم ترکیه گفت: استان ارزروم ترکیه، در سالهای اخیر پیشرفتهای بسیار خوبی در زمینه‌های دانشگاهی، علمی، پزشکی، کشاورزی، فنی و مهندسی داشته و در همین راستا آذربایجان غربی آمادگی دارد تا ضمن توسعه همکاری‌ها با این استان، از تجربیات و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی آن نیز استفاده کند.

سعادت با اشاره به وضعیت دریاچه ارومیه نیز اظهارداشت: ترکیه در رابطه با ایجاد روش‌های نوین در کشاورزی مثل توسعه آبیاری‌های نوین، اصلاح بذر و نهال و ارتقای ظرفیت‌های تولید، پیشرفتهای چشمگیری بدست آورده است و آذربایجان غربی آماده همکاری برای کمک در جهت احیای دریاچه ارومیه است.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه از والی استان ارزروم ترکیه برای سفر به آذربایجان غربی دعوت و همچنین در خصوص سفر خود به ارزروم نیز اعلام آمادگی کرد.

دکتر حکمت کوچاک رئیس دانشگاه آتاتورک نیز در این دیدار، ضمن ابراز خرسندی از سفر به آذربایجان غربی و دیدار با سعادت گفت: آذربایجان غربی به لحاظ وجود دانشگاه‌ها و اساتید و هیئت علمی، از استان‌های برتر در همسایگی ترکیه است و دانشگاه آتاتورک ارزروم، در رابطه با توسعه ارتباطات علمی با دانشگاه‌های این استان آمادگی دارد.

دکتر معمر یایلالی رئیس دانشگاه ارزروم تکنیک و دکتر نعمت ییلدیریم رئیس کرسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آتاتورک نیز در این دیدار حضور داشتند و آمادگی خود را برای گسترش همکاری‌های علمی و دانشگاهی با آذربایجان غربی اعلام کردند.

علیرضا رادفر معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی، منتظمی رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در ارومیه و رمضانی معاون مدیرکل دفتر سیاسی استانداری نیز در این دیدار حضور داشتند.

 دانشگاه آتاتورک یکی از دانشگاه‌های قدیمی و ریشه دار ترکیه است که در سال ۱۹۵۷ تأسیس شده و با چند دانشگاه کشورمان از جمله دانشگاه ارومیه تفاهم نامه همکاری دارد.

کد مطلب 3008010

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