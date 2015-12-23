لزوم جذب حامی برای ساخت مسکن نیازمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سید پرویز فتاح در نشست تخصصی سراسری مسئولان دفتر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان، گفت: باید فرهنگ حامی یابی برای ساخت مسکن مددجویان را که در بسیاری از استانها موفق عمل کرده است، گسترش دهیم.

رئیس کمیته امداد، با بیان اینکه برای جذب و کمک به تامین مسکن مددجویان نباید منتظر اعتبارات بیشتر باشیم، افزود: در این زمینه می توانیم از همه امکانات و ظرفیت استانها همچون اصناف، کارخانه ها و معادن بهره مند شویم که این امر همت و اراده امدادگران استانی را می طلبد.

وی با تاکید برلزوم شناسایی خیران در حوزه مسکن نیازمندان در بخش های مختلف اظهارکرد: به عنوان مثال افراد، سازمان ها و اصناف خیر و نیکوکاری هستند که حاضرند به عنوان حامی فرایند تعمیرات، نما، تجهیز، احداث، بهسازی، نصب انشعابات و دیگر موارد برای ساخت مسکن مددجویان را برعهده بگیرند ولی به دلیل اینکه از سوی ما شناسایی نشده‌اند نمی توانیم از حمایت و مساعدت‌های آنان بهره مند شویم.

فتاح، بزرگترین حمایت امداد برای مددجویان را تامین مسکن آنان عنوان کرد و گفت: احداث مسکن برای این افراد سرمایه بزرگی محسوب می شود که می تواند در توانمندی و حل مشکلات آنان نقش موثری داشته باشد.

رئیس کمیته امداد تصریح کرد: دغدغه ما کمبود منابع نیست بلکه توزیع نامناسب وهدر رفت آن از سوی مدیران استانی برای بالابردن عملکرد حوزه کاری آنان است که باید با برنامه ریزی و دقت بالا اولویت ها را در توزیع اعتبارات حوزه مسکن به طور جدی در نظر بگیریم.

وی با تاکید بر اینکه در توزیع اعتبارات باید مدیریت و دقت لازم را داشته باشیم افزود: نظارت و کنترل در حوزه مسکن باید نسبت به حوزه های دیگر از دقت بیشتری برخوردار باشد.

فتاح با اشاره به درآمدهای استانی گفت: سهمیه درآمدهای استانی باید در همه استان ها به درستی جذب شود و ما هرگز آمارهای نادرست را نمی‌پذیریم.

وی با بیان اینکه حوزه مسکن بالاترین تخصیص و اعتبارات را در بودجه سال 94 کمیته امداد به خود اختصاص داده است افزود: فرض اینکه از بودجه سال جاری به این نهاد تاکنون 75درصد آن تخصیص یافته باشد، حوزه مسکن بیش از 75درصد اعتبارات خود دریافت کرده است که در پایان سال نیز انتظار عملکرد مطلوب را ازاین حوزه داریم.

رئیس کمیته امداد با تاکید براینکه امسال باید شاهد رونقی اساسی درحوزه مسکن باشیم تصریح کرد: بیشترین نگرانی ما در خصوص توزیع اعتبارات و مدیریت صحیح آن است که باید از سوی مدیران حوزه مسکن مورد توجه جدی قرار گیرد.

فتاح در خصوص توزیع اعتبارات در استان های کشور افزود: با برنامه ریزی دقیق و صحیح می توان اعتبارات مناطق سردسیر را در نیمه اول سال و مناطق گرمسیر را در نیمه دوم سال اختصاص داد تا بتوانیم مشکلات مسکن مددجویان را به موقع مرتفع کنیم.

وی، با بیان اینکه در پایان سال به دلیل برگشت منابع ، برخی اعتبارات بدون برنامه ریزی و اولویت توزیع می شود گفت: باید این فرهنگ از بین برود چراکه توزیع نامناسب اعتبارات و منابع منجر به ارائه آمارهای نادرست و غیرقابل قبول می شود.

وی با اشاره به اینکه همه استان ها و مددجویان نیازها و مشکلات خاصی دارند و نباید برای همه یک نسخه را پیچید خاطرنشان کرد: می توان با شناسایی واولویت بندی نیازها و مشکلات استان ها و مددجویان سرعت اجرایی کردن امور را دوچندان کرد در حالی که این امر اکنون به کندی پیش می رود و نیاز به برنامه ریزی و دقت بیشتری دارد.

وی نگاه مهندسی، نقشه کشی مطلوب، کیفیت و دوام مصالح، زمانبندی احداث وبرآورد دقیق مالی و همچنین ضد زلزله بودن منازل را از مهمترین عواملی دانست که باید برای ساخت و تعمیر مسکن مددجویان مد نظر داشت.

رئیس کمیته امداد در ادامه تامین مسکن، درمان، ازدواج، احداث مدرسه و غیره را که جزو خدمات عمومی هر شهروند محسوب می شود از وظایف دولت ها خواند و گفت: اگر هر نهاد و سازمانی به جامعه هدفش این خدمات را ارائه می کند نباید آن را جزو وظایف ذاتی اش به شمار آورد بلکه مساعدتی است که سازمان ها و نهادهایی همچون کمیته امداد در همراهی با دولت دارند. دولت می تواند بسیاری از ساختمان و زمین هایی را که بلااستفاده است در اختیار این نهادهای حمایتی قرار دهد تا بسیاری ازمشکلات اقشار آسیب پذیر نیز برطرف شود.

فتاح در ادامه به فعالیت مجتمع اقتصادی کمیته امداد اشاره و تصریح کرد: همه ظرفیت مجتمع اقتصادی کمیته امداد در اختیار مددجویان قرار گرفته است و می توان از آن بهره کافی را برد.