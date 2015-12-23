تمامی افراد بیش از ۱۵ سال سن کارت ملی هوشمند دریافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین نیری ظهر چهارشنبه در نشست خبری در آستانه سوم دی ماه و روز ثبت احوال از صدور کارت ملی هوشمند خبر داد و خاطرنشان کرد: این کارت در حال حاضر مشابه کارت ملی عمل کرده اما با تغییراتی در صدور آن و نوع خدمت ان ارائه خواهد شد و این کارت به مراکز اداری مهم کشور از جمله بانک ها خدمت بزرگی می کند.

وی ادامه داد: کارت ملی هوشمند برای تمام افراد ۱۵سال به بالای جامعه قابل صدور بوده و تمامی کسانی که تا به حال برای دریافت کارت ملی اقدام نکرده و یا کسانی که به هر دلیلی کارت ملی شان قابل استفاده نیست می توانند جهت دریافت این کارت با مراجعه به یکی از دفاتر پیشخوان، کافی نت ها و یا سایت www.ncr.ir اقدام کرده و در مدت یک ماه کارت ملی هوشمند به آنها ارائه می شود.

مدیر کل ثبت و احوال خراسان رضوی با اشاره به آمار تولدها، وفات ها، ازدواج ها و طلاق ها در نه ماهه نخست سال جاری گفت: در نه ماهه نخست سال جاری تعداد تولدهای استان ۱۱۷ هزار و ۲۱۷ مورد بوده که از این آمار ۵۹ هزار و ۹۱۳ مورد پسر و ۵۷ هزار و ۳۰۴ مورد دختر بوده است.

وی ادامه داد: در سال جاری بیشترین اسامی انتخابی برای پسرها اسامی امیرعلی، ابوالفضل و امیر حسین و برای دخترها اسامی فاطمه، زهرا و نازنین زهرا به ثبت رسیده است.

وی بیان کرد: در نه ماهه نخست سال جاری در مشهد ۶۷ هزار و ۵۷۶ ولادت ثبت شده است که از این آمار ۳۲ هزار و ۴۶۷ مورد پسر و ۳۱ هزار و ۱۰۹ مورد دختر بوده است.

نیری با اشاره به ثبت ۴۴ هزار و ۷۱ ازدواج در نه ماهه نخست سال جاری در استان عنوان داشت: میانگین سن مردان در زمان ازدواج ۲۷ سال و هفت ماه و در بانوان ۲۲ سال و پنج ماه بوده است.

وی ادامه داد: از میان ازدواج های به ثبت رسیده امسال ۱۲ هزار و ۳۰۸ مورد منجر به طلاق شده است که میانگین سنی آقایان در این مقوله ۳۴ سال و سه ماه و در بانوان ۲۹ سال و سه ماه بوده است، همچنین طول مدت های زندگی مشترک در طلاق های ثبت شده هفت سال و هفت ماه بوده است که این امار برای جامعه کنونی آماری ناخوشایند است.

مدیر کل ثبت و احوال خراسان رضوی در خصوص ازدواج و طلاق های ثبت شده در مشهد گفت: در این مدت ۲۱ هزار و ۲۲۲ ازدواج در مشهد به ثبت رسید که از این تعداد هفت هزار و ۳۱۰ مورد منجر به طلاق شده است.

وی با اشاره به سوم دی ماه به عنوان روز ثبت احوال گفت: اولین شناسنامه که در کشور ثبت شد در این روز بوده است و متعلق به خانمی در تهران بود، همچنین صدور اولین شناسنامه در مشهد در سال ۱۳۰۶ ثبت و کار سازمان ثبت احوال به طور رسمی شروع شد.

نیری ثبت اسناد هویتی و جمع بندی آمار خراسان رضوی را یکی از مهم ترین اقدامات اداره کل ثبت احوال استان دانست و افزود: از دیگر اقدامات مهم این اداره واگذاری بخش های غیرحاکمیتی به بخش های خصوصی بوده که در این راستا موفقیت چشمگیری داشته ایم.

بیش از دو میلیون شناسنامه مکانیزه در استان صادر شده است

در ادامه این نشست معاون اسناد هویتی اداره کل ثبت‌ و احوال خراسان رضوی صدور شناسنامه مکانیزه را جهت دفاع از مرزهای هویت فردی دانست که تاکنون دو میلیون و ۶۲ هزار شناسنامه در استان تعویض شده است، اظهار کرد: این شناسنامه ها از لحاظ کاهش خرابی و کاهش جعل کمک چشمگیری به دولت داشته است.

جواد طاهری با اشاره به افزایش آمار تغییردهندگان نام خود به خصوص در بین جوانان گفت: افراد بالای ۱۵ سال می توانند نسبت به تغییر نام خود اقدام کنند.

وی در خصوص افرادی که سن واقعی شان در شناسنامه های خود درج نشده است نیز گفت: کسانی که سن واقعی شان با سنی که در شناسنامه های خود ثبت شده بیش از ۵ سال است می تواند برای رفع این اختلاف سنی به ادارات ثبت احوال در سطح استان مراجعه کنند.

معاون اسناد هویتی اداره کل ثبت‌ و احوال خراسان رضوی ادامه داد: تا پیش از سال ۱۳۸۹هر فردی که اقدام به تعویض شناسنامه می کرد در زمان صدور شناسنامه به همان جایی که اولین بار شناسنامه ثبت شده شناسنامه جدید ارسال می شد اما خوشبختانه امروزه هر فردی که اقدام به تعویض شناسنامه کند از همان اداره و یا شعبه ای که مراجعه کرده است می تواند شناسنامه جدید خود را دریافت کند.