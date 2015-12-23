عملیات احداث سه پروژه زیربنایی و صنعتی در شهرری کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور در جریان سفر به شهرستان ری، دستور آغاز عملیات سه پروژه مهم زیربنایی و اقتصادی را در بخش صنعت صادر کرد.

تکمیل و بهره برداری از این سه پروژه مهم صنعتی و اقتصادی می تواند کمک بزرگی را به رونق و توسعه هر چه بیشتر شهرستان ری در بخش صنعتی کرده و برای جوانان این منطقه اشتغالزایی کند.

آغاز احداث نخستین شهرک تخصصی پوشاک کشور، طرح مرکز آزمون جاده ای خودرو در فشافویه و ایجاد شهرک های غیر دولتی فناوری پیشرفته، سه پروژه مهم و زیربنایی بود که همزمان با سفر رییس جمهور، عملیات ساخت آن آغاز شد.

آغاز عملیات احداث این سه پروژه مهم صنعتی و زیربنایی از طریق ویدئو کنفرانس و یا فرمان تلفنی رییس جمهور صورت گرفت.