  1. استانها
  2. تهران
۲ دی ۱۳۹۴، ۱۶:۲۲

در جریان سفر رییس جمهور به شهرستان ری؛

عملیات احداث سه پروژه زیربنایی و صنعتی در شهرری کلید خورد

عملیات احداث سه پروژه زیربنایی و صنعتی در شهرری کلید خورد

شهرری-در جریان سفر رییس جمهور به شهرستان ری، سه پروژه مهم زیربنایی در بخش صنعت در شهرری کلید خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور در جریان سفر به شهرستان ری، دستور آغاز عملیات سه پروژه مهم زیربنایی و اقتصادی را در بخش صنعت صادر کرد.

تکمیل و بهره برداری از این سه پروژه مهم صنعتی و اقتصادی می تواند کمک بزرگی را به رونق و توسعه هر چه بیشتر شهرستان ری در بخش صنعتی کرده و برای جوانان این منطقه اشتغالزایی کند.

آغاز احداث نخستین شهرک تخصصی پوشاک کشور، طرح مرکز آزمون جاده ای خودرو در فشافویه و ایجاد شهرک های غیر دولتی فناوری پیشرفته، سه پروژه مهم و زیربنایی بود که همزمان با سفر رییس جمهور، عملیات ساخت آن آغاز شد.

آغاز عملیات احداث این سه پروژه مهم صنعتی و زیربنایی از طریق ویدئو کنفرانس و یا فرمان تلفنی رییس جمهور صورت گرفت.

کد مطلب 3008054

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها