افزایش اعتبارات مسکن مددجویان به ۲۳۹ میلیارد تومان در سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، قادر صمدی در نشست تخصصی مسئولان دفتر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد، گفت: در سه ماهه پایان سال اعتبارات قابل توجهی به این حوزه اختصاص یافته است که امیدواریم بتوانیم با جذب به موقع آن عملکرد مطلوبی در این حوزه ارائه دهیم.

وی با تاکید بر ضرورت همفکری و بهره گیری از همه امکانات و ظرفیت‌های استان‌ها برای ساخت مسکن نیازمندان، تصریح کرد: توجه جدی و نظارت مستمر بر کیفیت و ساخت منازل مسکونی مددجویان باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

صمدی تکمیل و تحویل منازل نیمه کاره مددجویان را از اولویت‌های حوزه مسکن عنوان کرد و افزود: همه تلاش خود را خواهیم کرد تا مسکن مددجویان به موقع احداث و تحویل شود.

مدیرکل دفتر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد اظهار کرد: سال گذشته ۹۹ میلیارد تومان پیش بینی شده بود که با تمهیدات رئیس کمیته امداد این اعتبارات به ۲۳۹ میلیارد تومان افزایش یافت. ازکل اعتبارات این حوزه تاکنون ۱۵۴ میلیارد تومان محقق شده است که از درآمد صدقات ۴۸.۷ درصد و منابع دولتی ۸۲.۵ درصد تامین شده است.

وی سرانه مسکن روستایی را به طور متوسط سه میلیون و یکصدهزار تومان و شهری را ۹ میلیون و یکصدهزار تومان عنوان کرد و گفت: این درحالی است که سقف احداث منازل مسکونی روستایی و شهری به ترتیب ۱۰ میلیون و ۲۰ میلیون تومان در نظرگرفته شده است.

صمدی خاطرنشان کرد: تاکنون این حوزه احداث ۶ هزار و ۲۳۶ واحد مسکونی روستایی، دوهزار و ۲۹۰ واحد شهری و ۱۸ هزار و ۱۲۶ واحد تعمیرات را آغاز کرده است که بسیاری از آنان تکمیل شده اند.

وی افزود: استانهای کرمان، گیلان، ایلام ، خراسان رضوی، فارس ، آذربایجان شرقی ،چهارمحال بختیاری ،خراسان شمالی و لرستان بیشترین عملکرد را در ساخت و تحویل مسکن مددجویی روستایی داشته اند واستان های خوزستان، گیلان ، قم ، خراسان شمالی از جمله استانهای موفق در احداث مسکن شهری بوده اند.

صمدی تصریح کرد: استان های گیلان، خراسان شمالی، کرمان، ایلام، خراسان رضوی استان هایی هستند که در دو بخش احداث مسکن روستایی و شهری موفق عمل کرده اند.

مدیرکل دفتر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد همچنین به خدمات فنی کمیته امداد در حوزه مسکن مدجویان اشاره کرد و گفت:‌ تهیه نقشه، اخذ پروانه، انعقاد قرارداد با پیمانکاران و اجرای آن بخش دیگری از خدمات کمیته امداد به مددجویان در حوزه مسکن محسوب می‌شود