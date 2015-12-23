یوسف کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری دادگاه پزشک و پرستاران بیمارستان اشرفی خمینی‌شهر که به دلیل بی‌پولی بخیه‌های تازه کودک چهارساله‌ای را کشیده بودند، اظهار داشت: این دادگاه در شعبه ۱۰۲ جزایی دادگستری خمینی‌شهر در روز گذشته برگزار شد.

وی با بیان اینکه هنوز رأی دادگاه در خصوص این پرونده ابلاغ نشده است، افزود: بر اساس مهلت قانونی قاضی پرونده باید ظرف مهلت قانونی و تا دو روز آینده رای دادگاه را در خصوص این پرونده اعلام کند.

معاون دادستان خمینی‌شهر ادامه داد: پس از اعلام رای و ابلاغ آن به طرفین هر دو طرف دعوا می‌توانند نسبت به رای صادر شده اعتراض خود را اعلام کنند.