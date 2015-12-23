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۲ دی ۱۳۹۴، ۱۷:۱۵

معاون دادستان شهرستان خمینی‌شهر:

رای دادگاه متهمان بیمارستان شهید اشرفی دو روز آینده اعلام می‌شود

رای دادگاه متهمان بیمارستان شهید اشرفی دو روز آینده اعلام می‌شود

اصفهان - معاون دادستان شهرستان خمینی‌شهر گفت: رای دادگاه متهمان پرونده بیمارستان شهید اشرفی خمینی‌شهر بر اساس مهلت قانونی طی دو روز آینده اطلاع رسانی خواهد شد.

یوسف کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری دادگاه پزشک و پرستاران بیمارستان اشرفی خمینی‌شهر که به دلیل بی‌پولی بخیه‌های تازه کودک چهارساله‌ای را کشیده بودند، اظهار داشت: این دادگاه در شعبه ۱۰۲ جزایی دادگستری خمینی‌شهر در روز گذشته برگزار شد.

وی با بیان اینکه هنوز رأی دادگاه در خصوص این پرونده ابلاغ نشده است، افزود: بر اساس مهلت قانونی قاضی پرونده باید ظرف مهلت قانونی و تا دو روز آینده رای دادگاه را در خصوص این پرونده اعلام کند.

معاون دادستان خمینی‌شهر ادامه داد: پس از اعلام رای و ابلاغ آن به طرفین هر دو طرف دعوا می‌توانند نسبت به رای صادر شده اعتراض خود را اعلام کنند.

کد مطلب 3008074

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